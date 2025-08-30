40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話曝光「震碎三觀」家長崩潰了

▲40歲男師外遇16歲女學生，鹹濕對話在陸網瘋傳。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

中國山東省蓬萊第二中學爆出師生戀醜聞，已婚的40多歲劉姓男教師外遇班上16歲女學生，兩人不僅交往數個月，手機還充斥鹹濕對話，直到女學生家長意外發現，親自殺到學校和男方家理論，整起案件才曝光。為此，校方30日發出聲明，強調已將老師辭退。

綜合陸媒報導，劉姓男老師出軌班上女學生，從曝光的鹹濕對話可見，女學生不僅多次幫老師口交、打手槍，甚至發生關係，還傳訊問男方：「是不是提前洗了？沒有味」、「超級喜歡」、「想深含」。男老師則反問：「會不會太大了？」、「妳是不是只吃了一個頭？」

期間，女學生吃醋男老師跟其他女同學聊天，酸溜溜地說：「寶寶左邊聊一個，右邊聊一個...應該不缺我這一個」，但男老師似乎樂在其中，輕浮地回覆：「再叫寶寶，就把妳（就地）正法了哈」、「妳還啥都不怕，那就給妳整個不帶措施的正法」。

▲劉姓男師傳訊「喜歡從後面」，還讚女學生「腰好細」。（圖／翻攝自微博）

女學生家長發覺孩子行為有異，一看手機竟赫見一連串鹹濕對話，頓時晴天霹靂、難以接受，氣得直奔學校及男方家理論，全案才東窗事發，引發陸網熱議。

對此，蓬萊第二中學30日發聲明表示，經查，涉事教師劉某某嚴重違反校規校紀和教師職業道德，8月28日，對其予以辭退，「對此事造成的不良影響，我們深感自責並深感抱歉。」後續將進一步加強教育管理，全面加強師德師風長效機制建設。

▼女學生吃醋男老師花心，男老師則笑回要「不帶措施的正法」。（圖／翻攝自微博）