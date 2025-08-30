　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話曝光「震碎三觀」家長崩潰了

▲▼40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話曝光「震碎三觀」家長崩潰了。（圖／翻攝自微博）

▲40歲男師外遇16歲女學生，鹹濕對話在陸網瘋傳。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

中國山東省蓬萊第二中學爆出師生戀醜聞，已婚的40多歲劉姓男教師外遇班上16歲女學生，兩人不僅交往數個月，手機還充斥鹹濕對話，直到女學生家長意外發現，親自殺到學校和男方家理論，整起案件才曝光。為此，校方30日發出聲明，強調已將老師辭退。

綜合陸媒報導，劉姓男老師出軌班上女學生，從曝光的鹹濕對話可見，女學生不僅多次幫老師口交、打手槍，甚至發生關係，還傳訊問男方：「是不是提前洗了？沒有味」、「超級喜歡」、「想深含」。男老師則反問：「會不會太大了？」、「妳是不是只吃了一個頭？」

期間，女學生吃醋男老師跟其他女同學聊天，酸溜溜地說：「寶寶左邊聊一個，右邊聊一個...應該不缺我這一個」，但男老師似乎樂在其中，輕浮地回覆：「再叫寶寶，就把妳（就地）正法了哈」、「妳還啥都不怕，那就給妳整個不帶措施的正法」。

▲▼40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話曝光「震碎三觀」家長崩潰了。（圖／翻攝自微博）

▲劉姓男師傳訊「喜歡從後面」，還讚女學生「腰好細」。（圖／翻攝自微博）

女學生家長發覺孩子行為有異，一看手機竟赫見一連串鹹濕對話，頓時晴天霹靂、難以接受，氣得直奔學校及男方家理論，全案才東窗事發，引發陸網熱議。

對此，蓬萊第二中學30日發聲明表示，經查，涉事教師劉某某嚴重違反校規校紀和教師職業道德，8月28日，對其予以辭退，「對此事造成的不良影響，我們深感自責並深感抱歉。」後續將進一步加強教育管理，全面加強師德師風長效機制建設。

▼女學生吃醋男老師花心，男老師則笑回要「不帶措施的正法」。（圖／翻攝自微博）

▲▼40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話曝光「震碎三觀」家長崩潰了。（圖／翻攝自微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話曝光「震碎三觀」！陸家長
烏克蘭前國會議長遭刺殺慘死
氣象正妹主播疑「無罩上陣」胸前凸兩點　照片瘋傳
千萬級YouTuber宣布結婚！
遺體被撈起「內臟已熟透」！美男墜下水道　絕望哀號遭煮死
趙露思開新公司！「名稱藏爆笑諧音哏」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上合會明登場！習近平密集會見　多國領導人稱奉行一中、反台獨　　

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話曝光「震碎三觀」家長崩潰了

「九三閱兵」邀普丁、金正恩　蘇紫雲：中俄朝成「新三國軸心」

「黑寡婦」近親！四川男遭罕見「怪肥腹蛛」咬傷劇痛送醫

陸女買早餐「遇16年前初戀」　進展神速已決定「年底結婚」

學者：中共藉「九三閱兵」重塑歷史　抹煞中華民國抗戰貢獻

調查：中國企業就算繳社保僅1/3合規

文華東方「爽吃31萬」男突消失　31歲港女火大報警！

碧桂園上半年虧損擴大近49%　資本負債比率升至90.6%

《長安十二時辰》作者：兒子不愛看書　還得送去作文班

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

王淨飯撒結束...一秒變臉

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

上合會明登場！習近平密集會見　多國領導人稱奉行一中、反台獨　　

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話曝光「震碎三觀」家長崩潰了

「九三閱兵」邀普丁、金正恩　蘇紫雲：中俄朝成「新三國軸心」

「黑寡婦」近親！四川男遭罕見「怪肥腹蛛」咬傷劇痛送醫

陸女買早餐「遇16年前初戀」　進展神速已決定「年底結婚」

學者：中共藉「九三閱兵」重塑歷史　抹煞中華民國抗戰貢獻

調查：中國企業就算繳社保僅1/3合規

文華東方「爽吃31萬」男突消失　31歲港女火大報警！

碧桂園上半年虧損擴大近49%　資本負債比率升至90.6%

《長安十二時辰》作者：兒子不愛看書　還得送去作文班

《1988》崔盛元白血病癒2年　IG親曬燦笑近況照

2025汐止區仲夏音樂派對熱鬧登場　社團學校聯手嗨翻盛夏

VALENTINO BEAUTY驚傳撤台！登台僅2年就撐不下去　2件8折粉絲狂囤貨

上合會明登場！習近平密集會見　多國領導人稱奉行一中、反台獨　　

林暉盛生涯首勝開心又興奮　坦言有泛淚也努力完成自我設定

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話曝光「震碎三觀」家長崩潰了

新北農業局攜手英國藝術家　打造忠寮社區地景新亮點

丁噹苦讀心理學碩士三年半...終於要畢業了！　下一步「準備當老師」

呂彥青登板不穩仍獲信任　平野惠一強調與岳東華「挑戰默契」待加強

日本千萬級YouTuber結婚！　曾陷劈腿大胃王風波…揭閃婚原因

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

大陸熱門新聞

23位藝人安全下莊　陸委會：下次必動用規定

我官員警告勿參加九三閱兵　國台辦反擊：要追責「台獨打手」

閱兵沒西方政要出席　陸：是為了銘記歷史

文華東方「爽吃31萬」男突消失　31歲港女火大報警！

陸批阻撓民眾參加「九三閱兵」　陸委會回應

騎士車禍「撞進紅綠燈裡」！頭頂燈罩等救援

影／超科幻前衛！聯想首創「螢幕捲起來」

23名藝人被查　陸委會：推給經紀公司也要負責

買早餐遇16年前初戀　進展神速年底結婚

陸痛批菲：縱容林佳龍竄訪　必將付出代價

《長安十二時辰》作者：兒子不愛看書　還得送去作文班

8歲陸童「愛吃辣條」竟患上結腸癌

台灣沒紀念抗戰？陸委會：預算被砍沒花大錢宣傳

2陸女花超12萬元找24位鮮肉陪爬泰山

更多熱門

相關新聞

人妻「手掌朝上食指彎曲」勾小王滿足她　尪靠兩款LINE貼圖怒抓！

人妻「手掌朝上食指彎曲」勾小王滿足她　尪靠兩款LINE貼圖怒抓！

苗栗地方法院近日裁定一宗涉及婚姻誠信的案件，一名人夫阿強（化名）發現妻子與小王有親密對話，法院要求小王支付阿強5萬元精神慰撫金。阿強妻子與小王為同事關係，但私下逾越的對話內容與互動貼圖，法院認為已經侵犯了阿強的配偶權，對其造成精神上的傷害。

官員偷吃女公務員！傳鳥照進進出出「情慾交流」

官員偷吃女公務員！傳鳥照進進出出「情慾交流」

人妻外遇簽切結書　隔天約小王上旅館

人妻外遇簽切結書　隔天約小王上旅館

小王激戰妻5次　尪做1事求償金被砍半

小王激戰妻5次　尪做1事求償金被砍半

她PO照放閃「我男人好帥」成小三鐵證

她PO照放閃「我男人好帥」成小三鐵證

關鍵字：

外遇出軌師生戀山東蓬萊第二中學

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

風田宣布結婚！　

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面