民眾黨謝泊泓遭妻控與學妹婚外情「還傳挑逗訊息」　法院判免賠

記者劉人豪／台北報導

民眾黨副秘書長兼民調中心主任謝泊泓，遭妻子指跟學妹婚外情，妻子提告求償後，士林簡易庭一審判決免賠，妻子上訴，士院認為未逾越一般男女交往關係，駁回上訴，謝泊泓、跟學妹免賠確定。

根據判決，謝妻指出，謝泊泓自2022年起忙於黨務，從原本早出晚歸變成數日不歸，為民眾黨新竹市長候選人高虹安助選，當時謝泊泓遭爆與林姓人妻黨工在新竹市政府官舍幽會，謝妻為查證因而查看家中共用電腦，竟發現謝泊泓與其所稱「學妹」傳訊對話，「搞上人夫？不行會被告」、「看情況決定會不會被告」、「我沒有危 你比較危」、「差點被妳帶回家喔」，內容充滿挑逗言詞。

謝妻表示，謝泊泓跟學妹到汽車旅館過夜、休息，已逾越一般男女正常交往之分際，並已超過社會一般通念所能容忍之範圍，提告求償50萬。士林簡易庭判謝妻敗訴，謝妻上訴。

謝泊泓說兩人間僅為單純友人關係，無逾越侵害配偶權之任何超越一般男女友誼之情。且飲酒後即返回住處，至同年9月6日飲酒後，僅他獨自入住汽車旅館，並無與學妹共同過夜。

士林地院認為，二人經多次相約飲酒後，知悉對方於酒後之言行、舉止，因而互為調侃或挖苦對方可能酒後亂性之對話，誠屬朋友間之戲謔言詞，2人對話內容以觀，尚屬朋友間之日常戲謔或開玩笑之對話，並未超出社會一般通念所能忍受之範圍。判決謝妻敗訴，不得上訴。