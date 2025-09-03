　
政治

徐巧芯出國「假裝粉絲」合照！王義川見真面目怒離場：不想理妳啦

▲▼徐巧芯出國「假裝粉絲」合照！王義川見真面目怒離場：不想理妳啦。（圖／翻攝Threads／徐巧芯）

▲徐巧芯出國巧遇王義川，「假裝粉絲」要合照。（圖／翻攝Threads／徐巧芯，下同）

記者許力方／綜合報導

立委保衛戰成功，國民黨立委徐巧芯犒賞10多名助理們，自掏腰包前往捷克員工旅遊，沒想到半路上巧遇綠委王義川，徐巧芯笑著上前假裝是粉絲要合照，舉起手機自拍，最後摘下墨鏡露出真面目，讓王義川氣得起身離場「不想理妳啦！」

徐巧芯選前就承諾助理，反罷免過關「就帶你們去一趟歐洲！」如今自掏腰包，大手筆帶著國會、地方助理超過10人前往捷克員工旅遊，從2日開始整整7天，沒想到才啟程，徐巧芯當晚就在Threads上發布一段約15秒的影片，笑稱「看看我遇到誰XD（欸不要說我偷拍，我們是員工旅遊）」只見她拿著手機在餐廳自拍，原來是巧遇了正在用餐的王義川。

▲▼徐巧芯出國「假裝粉絲」合照！王義川見真面目怒離場：不想理妳啦。（圖／翻攝Threads／徐巧芯）

▲▼徐巧芯出國「假裝粉絲」合照！王義川見真面目怒離場：不想理妳啦。（圖／翻攝Threads／徐巧芯）

▲王義川一見是徐巧芯假扮粉絲，立刻起身：不想理妳啦。

徐巧芯戴著墨鏡，假裝是粉絲湊到桌旁詢問王義川「先生你好，我是你的粉絲，可以跟你拍照嗎？」隨後摘下墨鏡笑說「沒有啦，我是你的同事。認出來了嗎？哈哈哈哈」王義川一見來者是她，立刻氣得起身離場，直喊「不想理妳啦！」影片吸引近萬人按讚，熱烈迴響。

徐巧芯回應網友，稱與王義川「超級巧遇」，一開始對方應該是懷疑是不是認識這個人，還開玩笑補充「待會找他推銷粉底義」。

09/01 全台詐欺最新數據

500 1 9214 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

蕾菈3年前曝再婚原因　昔讚湯宇：對我最好的男人

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

徐巧芯王義川捷克員工旅遊

