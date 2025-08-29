達共識！國防追加預算逾1億、減列8767萬　徐巧芯譴責林楚茵造謠

▲徐巧芯29日晚出席朝野黨團協商國防追加預算部分。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團及藍委馬文君等人共10項針對國防部追加預算的提案，國防部長顧立雄與國民黨外委會委員徐巧芯今（28日）晚在朝野黨團協商取得共識，藍綠白也未有異議，確定共追加1億690萬7500元、減列8767萬元，其中馬文君提的9案裡有6案共3711萬3千元，全數同意追加不予減列，為此，徐點名民進黨立委林楚茵造謠，她必須要譴責。

立法院長韓國瑜28日晚間8時召集朝野黨團研商「114年度中央政府總預算追加預算案」相關事宜，顧立雄列席。經白天財政委員會協商提案的彙整，第45案為國民黨團所提的「國防政策規劃與督導-捐助財團法人國防安全研究院」案，追加1225萬3千元，顧立雄表示同意減列500萬。換句話說，該案共追加1225萬2500元。

第46案至第54案皆由馬文君等人提案，顧立雄說，經協商後，「要總的來討論」。徐巧芯指出，提案理由本來就是因為統刪裡含了一般業務費或差旅費，跟國防部協商後，考量國防部需求，她也跟馬文君討論過，第46、48、50、52、53、54案全部同意追加。

「不希望有造謠狀況發生。」徐巧芯說，她必須要譴責林楚茵，因為今天下午只是在協商，結果林自己的平台上公然造謠，說馬文君刪除1.77億元，但問題是還沒協商到最後，都還能跟國防部做討論，林怎麼會做出這樣說法？

徐巧芯強調，第46、48、50、52、53、54跟國防部達成意見，全數追加，但為了不要再有造謠發生，所以唯一條件，希望可以把這幾個項目名稱念出後，並清楚說明這6案共有多少金額已經同意追加，避免再有人繼續在網路造謠抹黑。

由於沒有其他委員有意見，顧立雄接著說，按照協商結果第46案「國防政策規劃與督導-產業合作會報等經費」，原列327萬5千元，同意予以追加，不予減列；第48案「軍事行政-辦理部隊視導慰問等經費」，原列581萬元，同意予以追加，不予減列；第50案「教育訓練業務-辦理戰備整備督考等經費」，追加504萬2千元，同意不予減列；第52案「後勤及通資業務-辦理通資督考等經費」， 追加1398萬7千元，同意不予減列；第53案「一般裝備-辦理各式武器裝備採購履約督導等經費」，追加706萬8千元，同意不予減列；第54案「一般裝備-辦理軍事投資建案講習等經費」，追加193萬1千元，同意不予減列。

顧立雄說，以上總計是3711萬3千元，全數同意追加不予減列。另第47案同意依提案辦理減列3千萬；第49案同意減列1267萬，無論明天通案處理結果如何，這裡先減列1267萬，同意追加690萬7千元。

第49案為「軍事行政-辦理文宣心戰等經費」，編列1957萬7千元。徐巧芯替馬文君說明，該節目是莒光園地的節目，從108年開始就有；113年6年來都標給《三立》，一年1800萬共8集，平均一集225萬、1.5個月做一集，114年則標給《民視》，只做五集共970萬，平均一集194萬，所以就算今年再做8集也只多582萬，若要追加1957萬，且剩下4個月，1.5個月做一集，大概也只能再做兩集，也就是388萬，按邏輯本減列1500多萬，但後來討論，減列1267萬，剩下提供國防部自由運用。

針對第51案「教育訓練業務-辦理演訓任務等經費」 ，原編列9063萬5千元。徐巧芯詢問，這部分是所謂教育訓練，所以她要請教目前花用多少？現在要追加最後4個月的費用，考量跟過去一年做比較的執行率，目前編列的3.8億元花用了多少？顧立雄指出，到8月27日止，訓練的綜合作業費執行率是87.8%。

徐巧芯回應，去年編4億，只用了3.3億元，剩下7千萬可以留用，而今年編3.8億元，剩4個月本來會覺得足夠，但剛顧立雄提到87.8%已用完，原本她希望減列5千萬，但她同意，在予以追加1000萬，可以同意減列4千萬、追加5063萬5千元？顧立雄表示同意。