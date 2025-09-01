　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一笑泯恩仇！柯建銘帶王義川到藍黨團遞橄欖枝　不違法違憲都可談　

▲▼民進黨黨團總召柯建銘、立委王義川等人皆出席中國國民黨立法院黨團第11屆第4會期黨團幹部就職典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨團總召柯建銘、立委王義川。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院新會期今（1日）上午8時開始報到，而國民黨團也在同日舉辦新會期幹部就職典禮。除了民眾黨團總召黃國昌外，民進黨團總召柯建銘及剛卸任的副幹事長王義川也親臨現場祝賀，柯建銘也代表黨團送上送花籃祝賀。柯建銘表示，大罷免不論成功失敗都過去了，這會期是總預算會期，大家共同合作，讓總預算順利，而今王義川來最主要是遞橄欖枝，新會期只要不要違法違憲都可以談。

國民黨團今日上午10時在立法院群賢樓802會議室舉行「第11屆第4會期黨團幹部就職典禮」，而民進黨團總召柯建銘除了送花籃祝福「圓滿成功」外，也親自到場觀禮祝賀，並和總召傅崐萁、新任書記長羅智強握手寒暄致意。

▼民進黨團總召柯建銘送國民黨團花籃。（圖／攝影中心攝）

▲▼民進黨團總召柯建銘送國民黨團花籃。（圖／攝影中心攝）

▲▼民進黨團總召柯建銘送國民黨團花籃。（圖／攝影中心攝）

傅崐萁在主持黨團幹部就職典禮中表示，在羅智強、林沛祥發表當選感言前，他要先請他30多年老朋友，也是一代真男人講話，「雖然他有張牙舞爪時候，但也有溫馨一面」，希望給民進黨柯建銘「萬年總召」掌聲。

柯建銘先說，「不是一代真男人，是古今奇男子」，拉著表示，傅總召及各位朝野勞苦功高的立委大家好，今天來這裡，一進來跟各位有說有笑，「包括國昌委員我們也一起聊」。在這裡他先表明，王義川來，最主要是來遞橄欖枝，雖然明知山有虎，偏向虎山行，兩軍交戰不斬來使。

柯建銘表示，大家共同方向目標都是一致，大罷免不論成功失敗，在這講成功失敗都很難聽，都過去了，要走進新境界，就是大家理性務實對待國會事項，共同追求國家進步跟發展，這是共同目的。

柯建銘也提到，傅總召、黃總召都是在可談方向、面向談，雖然這會期是總預算會期，應該是大家共同合作，回到穩定發展進步方面，讓總預算順利，當然也有法案。在這只能講，「只要不要違法違憲都可以談好不好，傅總召講說什麼叫違法違憲？我們各自定義啦好不好」。傅崐萁則笑說，「各自表述啦」。

最後，柯建銘說，他在這裡也感謝各位，今天大家祈求好的開始，也祝福國民黨團交接圓滿成功，未來黨務順利。

此外，針對總召續任問題，民進黨立委陳冠廷上午在新會期報到後受訪表示，就像美國參眾議院，黨鞭跟黨的領導階層間分配和資源調配、人事任命都還需要經過一段時間磨合，台灣也是。這幾個禮拜確實看到一些變化，但身為第一任剛當選立委，可能還沒辦法很清晰向外界報告。

柯建銘則在國民黨團幹部就職典禮後被媒體問到，9月19日還是總召？9月20日也還是總召？柯建銘回應，到明年2月1日。

▼國民黨立法院黨團第11屆第4會期黨團幹部就職典禮，黨團總召傅崐萁歡迎柯建銘與黃國昌列席。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 中國國民黨立法院黨團第11屆第4會期黨團幹部就職典禮，黨團總召傅崐萁歡迎柯建銘與黃國昌列席。（圖／記者李毓康攝）

 
相關新聞

沒退位！柯建銘喊任期到明年2月　「黨團六長」今起登記

沒退位！柯建銘喊任期到明年2月　「黨團六長」今起登記

民進黨內在大罷免後將檢討矛頭指向立院黨團總召柯建銘，甚至一度傳出派系連署要求改選幹部，但至上周五立院第3會期末逼宮未果。立法院新會期今（1日）上午8時開始報到。針對黨團新會期幹部改組，柯建銘表示，今天黨團會行文給所有成員，為期一個禮拜，請有意願擔任「六長」的來登記。至於總召任期，柯建銘強調，到明年2月1日。

賴柯對決想起「馬王政爭」　黃揚明搖頭：這1處差很大

賴柯對決想起「馬王政爭」　黃揚明搖頭：這1處差很大

遭賴清德2度當面逼退？　柯建銘駁「非事實」：僅潘孟安奉派前來

遭賴清德2度當面逼退？　柯建銘駁「非事實」：僅潘孟安奉派前來

柯建銘拒辭！游盈隆：賴清德想學康熙力擒鰲拜　誰會是韋小寶？

柯建銘拒辭！游盈隆：賴清德想學康熙力擒鰲拜　誰會是韋小寶？

黨主席下令總召不動如山！　葉元之曝柯建銘打電話化解逼宮危機　

黨主席下令總召不動如山！　葉元之曝柯建銘打電話化解逼宮危機　

