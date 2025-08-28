　
政治

柯總召的逆襲？民進黨團明「議場內」開黨團大會　周玉蔻曝用意

▲▼ 黨團協商-柯建銘 。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨內正發動連署要改選黨團幹部，逼宮「萬年總召」柯建銘。目前綠委郭國文、王世堅均已簽署，連總統賴清德今都說，「如果黨團改組，也都會符合社會期待」。對此，柯建銘今（28日）受訪表示，「此時無聲勝有聲」。不過，資深媒體人周玉蔻下午透露，民進黨團明日甲動，將在議場內召開黨團大會，令她直呼，柯總召的逆襲？

針對黨內逼宮聲浪，柯建銘27日上午引用曹植的〈七步詩〉，「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？」發文回應。他更強調，大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有。柯建銘今中午接受媒體聯訪時，則引用白居易的〈琵琶行〉說，「我只能講一句話，此時無聲勝有聲，今天來這裡是要參加特別預算朝野協商好不好，我不會再做任何發言謝謝。」

不過，資深媒體人周玉蔻今下午在臉書以「明天早上議場內召開黨團會議！柯總召的逆襲？」為題，發文表示，民進黨團總召柯建銘剛剛下達黨籍立委甲級強制動員令，明天上午8點20分起在立法院議場召開「黨團會議」。

周玉蔻指出，有了解內情人士分析，「在議場站著開會，就不會劍拔駑張。」因為沒有麥克風。而且，「這樣的場地無法討論改選」。周玉蔻認為，柯總召果然「堅強」、薑是老的辣！連署圍毆？老柯又不是吃素的！議場內開黨團會議，高招。最後的可能，流局？哇哇叫的綠委繼續呱呱呱！周玉蔻也在留言處痛批，「趁機落井下石的綠委超沒人格」。

民進黨團發布的「0829院會甲級強制動員令」寫到，受文人為全體黨團成員，動員地點為議場。動員事由指出，8月29日第三會期第二十七次會議報告事項、討論事項。動員時間自29日上午8時20分起至解除動員止，「上午8:20於議場召開黨團會議，請委員務必準時出席」。院會輪值委員為林楚茵、王義川、郭昱晴。

耐人尋味的是，從周玉蔻臉書發布的照片左上角能看到，「立委王義川」字樣，而據了解，文件格式上排為收件人，下排為送件人，或許能推估提供文件給周玉蔻的人是王義川或其他相關人員。照片右上角則顯示，送件時間為28日下午2時10分。不過，周玉蔻已在下午3時許更新貼文照片，並將王義川的名字遮住。

大罷免落幕後，民進黨團爆發幹部請辭潮，包括黨團幹事長吳思瑤等5位女性幹部通通宣布將卸下黨團幹部，而副幹事長王義川則是除了總召柯建銘外，最晚宣布不會連任的幹部。

▲▼資深媒體人周玉蔻曝，民進黨團明在議場內召開黨團大會。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

▲資深媒體人周玉蔻曝，民進黨團明在議場內召開黨團大會，而提供這份文件的疑似為綠委王義川或其他相關人員。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

▼周玉蔻半小時後發現此事，重新上傳一版新的文件圖片，此時已不見王義川名字。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

▲▼資深媒體人周玉蔻曝，民進黨團明在議場內召開黨團大會，更新後。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

08/27 全台詐欺最新數據

577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

