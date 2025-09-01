不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

▲桃園市議員于北辰。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

行政院115年度中央政府總預算未編列攸關調高志願役加給的《軍人待遇條例》修正案預算，更將提起釋憲，引起基層反彈，更有自稱現役軍人的網友稱「被騙了要號召退伍」。對此，退役少將、桃園市議員于北辰日前表示，自己看到國民黨在講「把加薪3萬編出來」，但「官兵怎麼可以領違憲的薪水」，自己要說「為了錢當軍人的人不叫志願役，那叫傭兵，可以去歐洲，錢很多盡量去，想要賺錢去當傭兵，不要來國軍騙錢，真的不想幹就退伍，不要演了」。

于北辰30日於節目《94要客訴》談到國民黨喊話國軍加薪，他表示，自己必須要講，今天早上看到一篇報導「軍人加薪3萬沒收？賴清德細數加給『職軍怒了』 巧芯嗆被騙簽下去能退伍嗎」，自己真的覺得對軍人是極其的侮辱。

于北辰表示，自己看到很多國民黨的民代都在講「不要什麼砍不砍國防預算，先把加薪3萬編出來」，但這些人在胡說，請問國軍志願加給在今年4月1號以後，少將領多少？上校領多少？中校以下領多少？以前都是零嗎？

于北辰直言，這次如果按照徐巧芯軍人加薪3萬，獲利最大是誰？就是將軍以上， 加了1萬7，而志願役加給，自己當兵的時候只有2千塊、將軍則是1萬塊，後來一直加薪，變成不管是什麼階級都是1萬塊。

于北辰指出，賴清德總統也說了，如果確定不違憲將會追加，今天徐巧芯提出的方案如果不違憲都會追加、一毛都不會少，但如果違憲，不能陷官兵的榮耀於不顧，「官兵怎麼可以領違憲的薪水」，不要為了升官發財來當軍人。

談到報導指出「在職軍人抱怨加薪問題」，于北辰表示，這邊更可惡，自稱是志願役現役軍人的人講「政府不要以為國民黨要調，所以就隨便加個三五千，根本領不到」，但這些人有本事去野戰部隊、有本事學藝更精良點，什麼事不做就在部隊鬼混，沒有把你汰除就不錯了，還在吵加薪。

于北辰提到，還有自稱現役軍人稱「我們根本被騙了」，如果因為徐巧芯提出志願役加給齊頭三萬，才決定要投入軍旅，現在根本還在入伍，入伍生隨時可以滾蛋，簽個名、把伙食費賠一賠就可以走人了，不要演戲，還稱要叫學長學弟一起退伍，自己要說「把這個人找出來，不要等你退伍，直接汰除你，滾」。

于北辰直言，為什麼這麼講？因為這個人在蠱惑軍中士氣，這是要判軍法的，如果今天台灣面臨到要軍人付出生命時，這種人就會跳出來說「我們趕快退伍，不要幫台獨打仗、不要幫中華民國打仗」，自己當旅長一定把這個人揪出來「叫你滾」，這種人留在部隊裡面是害死部隊團結的蛀蟲。

于北辰分享，自己過去去招募，從來不會講待遇多好，自己都說想賺錢，好好念書去台積電，用腦力去換錢，到軍中是不會賺錢的，但若是想鍛鍊強健的體魄、想盡一份對國家安全的力量，錢雖然不多，但歡迎加入。

于北辰說，自己加入軍中，出任官當排長，永遠都忘記不了第一個月領薪水，拿2萬500塊，有沒有講「被騙了我要退伍」？自己要告訴大家，「為了錢來當軍人的人不叫志願役，那叫傭兵，你可以去歐洲的國家，都在徵傭兵，錢很高、錢很多，盡量去，可是去得了不見得活得回來」。

最後，于北辰強調，國軍叫志願役，是捍衛台澎金馬的義勇軍，不是為了錢，想要賺錢去當傭兵，不要來國軍騙錢，自稱要叫學弟妹一起退伍的人到底是誰，國防部一定要抓出來，叫他趕快離開，如果真的不想幹就申請退伍，幾千塊錢而已，不要演了。