地方 地方焦點

軍人偷拍＋跟蹤前女友　台南地院判拘役70日＋8月徒刑

▲張姓職業軍人被控交往期間偷拍女友身體隱私、偷錄性愛影片，分手後仍跟蹤騷擾，台南地院依妨害祕密罪、強制罪、跟蹤騷擾防製法等多罪合併，判拘役70日、8月徒刑，均可易科罰金，並給予5年緩刑。（圖／記者林東良攝）

▲張姓職業軍人被控交往期間偷拍女友身體隱私、偷錄性愛影片，分手後仍跟蹤騷擾，台南地院依妨害祕密罪、強制罪、跟蹤騷擾防製法等多罪合併，判拘役70日、8月徒刑，均可易科罰金，並給予5年緩刑。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

張姓職業軍人被控交往期間偷拍女友身體隱私、偷錄性愛影片，分手後仍跟蹤騷擾，甚至在馬路攔車拉人，台南地院依妨害祕密罪、強制罪、跟蹤騷擾防製法等多罪合併，判拘役70日、8月徒刑，均可易科罰金，並給予5年緩刑，附帶義務勞動、性平教育及保護管束。

判決指出，張男與A姓女子曾交往，2023年3月至2024年5月，多次在台南租屋處趁女友更衣或熟睡偷拍臀部隱私照3張，並在3個不同時段偷錄性愛影片3部，全未經女方同意。

2024年7月雙方分手後，張男在北投路口攔下女友座車、拉人不讓離去；之後又持續透過簡訊、LINE、SIGNAL等軟體傳送求復合訊息，使女方心生恐懼、影響生活。

台南地院法官認為，張男於交往關係中嚴重侵犯女方隱私，分手後仍以騷擾行為加重心理創傷，行為不該，考量他犯後坦承犯行、無前科、為情衝動，惟未賠償也未與女方和解，依法量處拘役及徒刑並給予緩刑。

依判決，張男須於緩刑5年間完成90小時義務勞務、參與3場（每場2小時）性別平等教育課程，並接受保護管束，以避免再犯。

警方指出，偷拍、散佈或持有性影像未經當事人同意皆屬刑責；跟蹤騷擾、攔車強行阻擋亦涉及刑事強制罪與跟騷法。遇到情感糾紛，請務必冷靜處理並尋求法律協助，避免衝動造成終生遺憾。

09/01 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

軍人偷拍＋跟蹤前女友　台南地院判拘役70日＋8月徒刑

