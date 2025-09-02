沈伯洋槓上北市警「沒說過不提告」　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委沈伯洋去年10月向住家轄區大安分局報案，稱住家外長期停放一輛重機，疑似長期裝設針孔攝影機對其住家拍攝。事後，警方詢問沈是否要提告、傳喚騎士到案，但沈說不用。對此，沈伯洋表示，「我沒有說過不提告」、「原來現在是要打我被害妄想症？」

針對沈伯洋自述遭可疑機車偷拍等監控侵害隱私等犯罪問題「報警也沒用」，台北市警局1日下午發出聲明，去年10月接獲立委沈伯洋告知偷拍案後，就立即展開調查，並將調查結果回覆委員，事後更增派警力加強委員住處巡邏及周遭安全維護。

沈伯洋1日深夜在臉書發文表示，他沒說過不提告，「警政署回覆給記者的也沒有這樣寫，不知道消息來源為何」，且中間追問過案件進度幾次，現在媒體卻知道的比他還多，「有好幾件案件都是按照正常的司法程序進行，尊重司法偵查，應該是基本的公民素質」。

▲▼沈伯洋PO出針孔鏡頭照。（圖／翻攝沈伯洋臉書）



沈伯洋又發一篇文表示，他在做安全相關的工作，因此掃到針孔第一時間不是公審，也不是自己查案，而是在不打草驚蛇之下，直接通報，請相關單位查明案件，「我的反應其實就是一般正常公民的反應，我也不會用我的職權去誇大或炒新聞。這都已經是去年的事情了」。

他附上當時拍攝的照片表示，這種等級的工具，之前在台灣的網路就有賣，而且其實是屬於效果比較差的那一種，「這台針孔的斜後方就正對著我家門口。原來這個在藍白的世界裡叫做正常？專門紀錄斜後方的行車記錄器？」

沈伯洋反問，「所以我被偷錄音很正常，被冒名很正常，旅館被闖入很正常，汽車被放東西很正常，被登入裝置很正常，遇到針孔很正常，家人被威脅很正常，被中國懲戒五次很正常，都是我被害妄想。受教了。真是謝謝。」

照片顯示，該機車後把手連接到椅墊的下方，有一個用黏土固定，疑似針孔攝影機的鏡頭，車體的另一側則有線路掉落在外，末端則是金屬物體。