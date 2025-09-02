　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋PO偷拍針孔照　楊蕙如嗆：中共最好會用這麼破爛、明顯的鏡頭

▲民進黨立委沈伯洋被不明人士用針孔相機偷拍。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋）

▲民進黨立委沈伯洋被不明人士用針孔相機偷拍。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋，下同）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前自爆，有人在家門口裝設針孔攝影機偷拍，報警仍是死局，遭外界質疑後，沈伯洋PO出偷拍的針孔照證據，強調「我沒說過不提告」、「原來現在是要打我被害妄想症」。對此，卡神楊蕙如今（2日）痛批，最好中共監控會用這麼破爛的鏡頭、線頭外露的器材，還安裝的這麼醜、這麼明顯。她強調，到底有沒有報案？有沒有提告過？為了上節目講什麼「變成死局」真的是非常惡劣的行為，民進黨要讓這種人代表整個黨的社會形象？

楊蕙如表示，去年十月發生沈伯洋「覺得被偷拍」事件，結果台北市警局「查無不法」，並且已經告知。根據新聞報導，沈伯洋當下「沒有報案」、「沒有提告」，近一年後搞大罷免大失敗又上節目把這件事情扯出來講，還瞎扯車牌都給警方了還查不出來變成「死局」。

楊蕙如指出，現在引發社會譁然，警方「被迫」出來聲明查無不法和時間過程後，沈伯洋昨天寫了一個語焉不詳的聲明說自己「沒有說過不提告」，然後貼了兩張沒有車牌的鏡頭和線的機車局部照片。

楊蕙如直言，都要一年了，沈伯洋就拿出報案紀錄三聯單，或是提告的證明就好。「沒有說過不提告」是什麼？唸法律的，沒報案沒提告就要警察去幫忙查案？哪個法條或規則警方要幫你查？還是伯洋尊者、黑熊上人有什麼神秘的力量警方要自動幫忙不報案的查案？又或是在耍什麼好大的官威嗎？

楊蕙如說，而且警方都查無不法跟你說明完近一年後，「沒有說不報案」但「還沒報案」的沈伯洋，上節目說警方查不出來變死局？是把賴清德總統的警政調查國安系統都當成塑膠做的？

另外，楊蕙如批評，沈伯洋貼的照片網友也很認真的查過了，就比較像DIY類的行車紀錄器。最好中共派來監控你的人會用這麼破爛的鏡頭、線頭外露的器材，鏡頭還安裝的這麼醜、這麼明顯。

▲▼民進黨立委沈伯洋被不明人士用針孔相機偷拍。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋）

楊蕙如提到，而且「大安警分局指出，此案緣於去年10月，沈伯洋反映住家外有一輛機車，疑似裝設攝影機對其住家拍攝，有侵犯其個人隱私疑慮，並且提供相關車號。經調閱該車監視器影像及車牌辨識系統等方式查證，尚查無不法情事，當時立即告知沈伯洋」。

楊蕙如批評，人家警方都查完機車的監視器影像也說明完了，沈伯洋為了上節目譁眾取寵的戲劇效果，講什麼「變成死局」真的是非常惡劣的行為。

楊蕙如說，民進黨要繼續讓這種人代表整個黨的社會形象嗎？沈伯洋一人身兼編劇導演演員劇組，自己就問，到底有沒有報案過？有沒有提告過？沒有報案警方幫忙查到這樣真的已經破格了！沈伯洋還要敗壞賴清德政府的警政調查國安形象，要讓人感到民進黨政府的查案無能到什麼程度？

最後，楊蕙如補充，現在沈伯洋最新說法是車主有可能不知情。自己就問，車主車箱裡面被裝了一台機器，還有線體外露的鏡頭？然後車主會不知情？現在會信沈伯洋的要不要去檢查一下智力？

▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／女包水餃右手捲入絞肉機　無呼吸心跳
老公想「邊看A片邊做」！她開條件：瘦到76kg就答應 結果超
快訊／大雷雨炸6縣市　國家警報響
快訊／金價突破歷史新高！
快訊／恐怖瞬間曝！南京東路女騎士慘死
快訊／南京東路嚴重車禍　女騎士宣告不治
黃仁勳來台傳「幫川普施壓台積電」　公司澄清
館長現身聽庭嗆民進黨　「2028看守所留位子給你」
快訊／綠委宣布這屆當完退休　不再參選
快訊／10縣市大雨特報　下到晚上
南湖大橋發現2浮屍！1男1女身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台亞擬在五結鄉建14座風機　陳琬惠率鄉親到行政院陳情：滾出宜蘭

中國批菲律賓縱容林佳龍竄訪　外交部嗆：紅線非常多、無權置喙

沈伯洋PO偷拍針孔照　楊蕙如嗆：中共最好會用這麼破爛、明顯的鏡頭

洪秀柱赴中93大閱兵　綠嘆：她10年前才大罵連戰「傷害國人感情」

北市、韓京畿道議會　締結「夥伴議會」展開多元合作

洪秀柱抵北京參加93閱兵　國民黨：前黨務人士立場非當前黨立場

快訊／綠委楊曜宣布這屆立委當完就退休　已向黨中央表明不再參選

被問洪秀柱參加中共93閱兵看法　蔣萬安急喊：我不會出席！

沈伯洋自爆被監視「報警後死局」　蔣萬安：警局調查不會沒下文

特教生遭獨關教室癲癇發作亡　家屬靠監院報告逆轉官司獲國賠600萬

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

台亞擬在五結鄉建14座風機　陳琬惠率鄉親到行政院陳情：滾出宜蘭

中國批菲律賓縱容林佳龍竄訪　外交部嗆：紅線非常多、無權置喙

沈伯洋PO偷拍針孔照　楊蕙如嗆：中共最好會用這麼破爛、明顯的鏡頭

洪秀柱赴中93大閱兵　綠嘆：她10年前才大罵連戰「傷害國人感情」

北市、韓京畿道議會　締結「夥伴議會」展開多元合作

洪秀柱抵北京參加93閱兵　國民黨：前黨務人士立場非當前黨立場

快訊／綠委楊曜宣布這屆立委當完就退休　已向黨中央表明不再參選

被問洪秀柱參加中共93閱兵看法　蔣萬安急喊：我不會出席！

沈伯洋自爆被監視「報警後死局」　蔣萬安：警局調查不會沒下文

特教生遭獨關教室癲癇發作亡　家屬靠監院報告逆轉官司獲國賠600萬

19歲「歐洲最美公主」空軍入伍沒特權！　天天6點半起床操練

內湖水泥車追撞女騎士奪命　一路擦撞分隔島噴大量粉塵超驚悚

台亞擬在五結鄉建14座風機　陳琬惠率鄉親到行政院陳情：滾出宜蘭

日本職人是噱頭？他酸「炸天婦羅竟要學十年」：在台灣早被笑死

勇士重返東超戰線　曾祥鈞、莫巴耶開幕戰攜手迎敵

雙鐵結合旅宿推176組綠色旅遊方案　指定住宿還享車票優惠

中國批菲律賓縱容林佳龍竄訪　外交部嗆：紅線非常多、無權置喙

真的是修房子啦！屏東婦領百萬現金行員報警　阻詐變護鈔

健保砸3億擴大偏鄉全人照護計畫　增至7縣市9地區「3萬人受惠」

美財長有信心「川普關稅繼續實施」！　備妥1秘密武器

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

政治熱門新聞

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

我飛行員被共機嗆　神反擊：一輩子做奴隸

快訊／綠委楊曜宣布這屆立委當完就退休　已向黨中央表明不再參選

羅智強當面開炮10分鐘　黃暐瀚高EQ反應曝光

一張圖看台灣政要參加北京93閱兵最新名單

快訊／洪秀柱赴中參加93閱兵　「抗戰勝利是全民族共同記憶」

快訊／「發現資料複印異常」　中科院證實疑內部員工外流營業機密

特教生遭獨關教室癲癇發作亡　家屬靠監院報告逆轉官司獲國賠600萬

副秘書長均齡37歲　在野：國安會淪民進黨青年培養場

不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

爆中科院拿標案機密文件兜售　黃國昌點名顧立雄：睜一隻眼閉一隻眼？

遭針孔偷拍向警稱不用告？　沈伯洋發聲了

證實獲邀93閱兵　李乾龍稱「身體不適」拒出席

快訊／總統府宣布：趙怡翔、李問任國安會副秘　鄭俊昇任府副秘

更多熱門

相關新聞

洪秀柱赴中93大閱兵　綠嘆：她10年前才大罵連戰「傷害國人感情」

洪秀柱赴中93大閱兵　綠嘆：她10年前才大罵連戰「傷害國人感情」

藍營砲轟民進黨政府模糊中華民國歷史，國民黨有責任撥亂反正。但面對明天中國將在天安門舉辦抗日紀念與93大閱兵，中國國家主席習近平更稱，中國共產黨才是抗戰的「中流砥柱」與「勝利關鍵」，前國民黨主席洪秀柱、中常委何鷹鷺、前立委李德維等人都將出席。對此，民進黨今（2日）回應，2015年連戰出席抗戰勝利七十週年閱兵時，洪秀柱還痛批「傷害國人感情」、「堅持中華民國領導抗戰」，如今卻甘願與中共同聲同調，對此要表達嚴正譴責。

沈伯洋控「門口機車=監視工具」　Cheap開酸

沈伯洋控「門口機車=監視工具」　Cheap開酸

快訊／綠委楊曜宣布這屆立委當完就退休　已向黨中央表明不再參選

快訊／綠委楊曜宣布這屆立委當完就退休　已向黨中央表明不再參選

沈伯洋自爆遭偷拍　李西河：有新事證會請他報案

沈伯洋自爆遭偷拍　李西河：有新事證會請他報案

沈伯洋自爆被監視　蔣萬安：調查不會沒下文

沈伯洋自爆被監視　蔣萬安：調查不會沒下文

關鍵字：

沈伯洋恐嚇針孔攝影機民進黨跟蹤楊蕙如賴清德

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面