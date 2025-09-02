沈伯洋PO偷拍針孔照　楊蕙如嗆：中共最好會用這麼破爛、明顯的鏡頭

▲民進黨立委沈伯洋被不明人士用針孔相機偷拍。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋，下同）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前自爆，有人在家門口裝設針孔攝影機偷拍，報警仍是死局，遭外界質疑後，沈伯洋PO出偷拍的針孔照證據，強調「我沒說過不提告」、「原來現在是要打我被害妄想症」。對此，卡神楊蕙如今（2日）痛批，最好中共監控會用這麼破爛的鏡頭、線頭外露的器材，還安裝的這麼醜、這麼明顯。她強調，到底有沒有報案？有沒有提告過？為了上節目講什麼「變成死局」真的是非常惡劣的行為，民進黨要讓這種人代表整個黨的社會形象？

楊蕙如表示，去年十月發生沈伯洋「覺得被偷拍」事件，結果台北市警局「查無不法」，並且已經告知。根據新聞報導，沈伯洋當下「沒有報案」、「沒有提告」，近一年後搞大罷免大失敗又上節目把這件事情扯出來講，還瞎扯車牌都給警方了還查不出來變成「死局」。

楊蕙如指出，現在引發社會譁然，警方「被迫」出來聲明查無不法和時間過程後，沈伯洋昨天寫了一個語焉不詳的聲明說自己「沒有說過不提告」，然後貼了兩張沒有車牌的鏡頭和線的機車局部照片。

楊蕙如直言，都要一年了，沈伯洋就拿出報案紀錄三聯單，或是提告的證明就好。「沒有說過不提告」是什麼？唸法律的，沒報案沒提告就要警察去幫忙查案？哪個法條或規則警方要幫你查？還是伯洋尊者、黑熊上人有什麼神秘的力量警方要自動幫忙不報案的查案？又或是在耍什麼好大的官威嗎？

楊蕙如說，而且警方都查無不法跟你說明完近一年後，「沒有說不報案」但「還沒報案」的沈伯洋，上節目說警方查不出來變死局？是把賴清德總統的警政調查國安系統都當成塑膠做的？

另外，楊蕙如批評，沈伯洋貼的照片網友也很認真的查過了，就比較像DIY類的行車紀錄器。最好中共派來監控你的人會用這麼破爛的鏡頭、線頭外露的器材，鏡頭還安裝的這麼醜、這麼明顯。

楊蕙如提到，而且「大安警分局指出，此案緣於去年10月，沈伯洋反映住家外有一輛機車，疑似裝設攝影機對其住家拍攝，有侵犯其個人隱私疑慮，並且提供相關車號。經調閱該車監視器影像及車牌辨識系統等方式查證，尚查無不法情事，當時立即告知沈伯洋」。

楊蕙如批評，人家警方都查完機車的監視器影像也說明完了，沈伯洋為了上節目譁眾取寵的戲劇效果，講什麼「變成死局」真的是非常惡劣的行為。

楊蕙如說，民進黨要繼續讓這種人代表整個黨的社會形象嗎？沈伯洋一人身兼編劇導演演員劇組，自己就問，到底有沒有報案過？有沒有提告過？沒有報案警方幫忙查到這樣真的已經破格了！沈伯洋還要敗壞賴清德政府的警政調查國安形象，要讓人感到民進黨政府的查案無能到什麼程度？

最後，楊蕙如補充，現在沈伯洋最新說法是車主有可能不知情。自己就問，車主車箱裡面被裝了一台機器，還有線體外露的鏡頭？然後車主會不知情？現在會信沈伯洋的要不要去檢查一下智力？

▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）