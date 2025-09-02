　
社會 社會焦點 保障人權

沈伯洋自爆「遭偷拍」槓北市警　李西河：有新事證會請他報案

▲▼台北市警察局長李西河。（圖／攝影中心）

▲台北市警察局長李西河。（圖／攝影中心）

記者莊智勝／台北報導

民進黨立委沈伯洋113年10月向住家轄區大安分局報案，稱家門前長期停放一輛機車，並懷疑裝設針孔對其住家拍攝；對此警方回應「當時沈說不用提告」，引起沈伯洋駁斥「我沒說過不提告」，雙方各說各話。台北市警察局長李西河今(2日)接受媒體聯訪，表示本案當時查無事證，後續會與沈委員積極聯繫，若有新事證會請他報案，警方將積極偵辦。

沈伯洋8月31日接受專訪時，透露自己一天到晚被跟蹤，甚至去年還有人在機車上裝設針孔攝影機，長期停在他家門前拍攝，報警後警方卻稱「查無不法」，該段專訪露出後立即引起軒然大波。大安分局連忙澄清，當時接獲報案後立即前往現場調閱周遭監視器，並追查該輛機車行車軌跡，並無發現偷拍情事，且事後警方有傳喚該名騎士到案，並詢問沈伯洋是否要提告，但沈當時回覆「並不用」。針對警方這一說法，沈伯洋1日深夜透過臉書發文回應，「我沒有說過不提告」、「原來現在是要打我被害妄想症？」

李西河今接受媒體聯訪時被問及此案，表示當下沈伯洋報案後，警方有立即前往現場調查，但沒有查到不法事證，後續警方也對沈委員人身安全、住家安全加強維護，目前會持續與沈聯繫，若有新的事證，請他報案，警方會積極偵辦。

▼沈伯洋自曝遭到機車尾端針孔偷拍住家。（圖／翻攝沈伯洋臉書）

▲▼沈伯洋「原來要打我被害妄想症？」　直接PO機車尾端針孔鏡頭照。（圖／翻攝沈伯洋臉書）

09/01 全台詐欺最新數據

沈伯洋控「門口機車=監視工具」　Cheap開酸

立法委員沈伯洋近日因「門口機車疑似監視工具」的言論引發議論，百萬網紅Cheap就把事件拿來與電影《隔離島》做對比，從「覺得自己是來破案的人」到「懷疑周遭一切都是設局」，最後卻發現真相完全不同，「『他原本只想查一台機車，卻發現全台北都是針孔……』《立法院之島》—— 沈伯洋 自編自導自演 全台熱映中。」

沈伯洋自爆被監視　蔣萬安：調查不會沒下文

被偷拍遭酸被害妄想症　沈伯洋反嗆了

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

遭針孔偷拍向警稱不用告？　沈伯洋發聲了

關鍵字：

沈伯洋李西河偷拍針孔行車紀錄器

