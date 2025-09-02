　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋爆遭針孔偷拍「報警陷死局」　鍾沛君酸：快去提告不要嘴砲

▲▼ 鍾沛君 。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

▲沈伯洋反映遭偷拍，無可疑、或足資證明有犯罪行為之處，鍾沛君酸沈伯洋快去提告不要嘴砲。（圖／國民黨文傳會提供）

記者劉人豪／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前自爆，有人在家門口裝設針孔攝影機偷拍，報警仍是死局，北市警局確認沒有報案紀錄，調閱車行軌跡、監視器並查詢車主，發現並無可疑、或足資證明有犯罪行為之處。遭外界質疑後，沈伯洋PO出偷拍的針孔照證據，強調「我沒說過不提告」、「原來現在是要打我被害妄想症」。對此，國民黨議員鍾沛君酸，沈伯洋是不是在暗示警方吃案？

民進黨立委沈伯洋8月31日接受《話時代人物》節目專訪時聲稱，自己抓到家門前曾出現裝有針孔的可疑機車，將針孔攝影機偽裝成螺絲，電池收在坐墊下，研判想藉由偷拍掌握他行蹤，沈說報警不到1小時，涉案機車就消失，他當下有抄下車號，但警方追查至今仍無結果、陷入死局。

對此北市警局清查，確認從去年10月遭遇此事迄今，整個大安分局沒有沈的報案紀錄，警方紀錄沈反映車號後，調閱車行軌跡、監視器並查詢車主，發現並無可疑、或足資證明有犯罪行為之處，加上沈迄今尚未報警提告，澄清警方絕非吃案或行政怠惰。

▲▼民進黨立委沈伯洋被不明人士用針孔相機偷拍。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋）

▲民進黨立委沈伯洋被不明人士用針孔相機偷拍。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋）

台北市警局1日傍晚緊急說明後，沈伯洋深夜在臉書連發兩文強調「我沒有說不提告」、「警政署（回應單位應為台北市警局）回覆給記者的也沒這樣寫」、「原來現在是要打我被害妄想症？」

鍾沛君於臉書發文指出，整個案件，早就有完整的調查程序，查過、比對過、回報過、加強過，一切照程序走。但如今沈伯洋卻在節目上重提舊案，卻隻字未提警方的調查與說明。這是不是刻意片面操作，營造社會恐慌？

鍾沛君不解，沈伯洋說案件成為沒有結果的「死局」。既然警方已經查證過，查無不法，那「死局」到底是什麼意思？是不是在暗示警方吃案？還是懷疑警察無能？如果真是如此，為何當下不敢在立法院直言？為何要隔了一年，跑到節目上博版面？警方查得一清二楚，查無不法就是查無不法。問題不是出在社會，而是沈伯洋為了自我包裝，不斷製造戲劇效果。台灣人民需要的是真相，而不是政客的「認知作戰秀」。

09/01 全台詐欺最新數據

500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

蕭敬騰岳父緊急送醫！牽愛妻病房前集氣
國一「3車追撞」駕駛燒成焦屍　瞬間炸成火球畫面曝
快訊／十軍團下士檢修自走砲慘遭斷指　1.5小時後才找回
快訊／聯合航空客機「宣布緊急狀態」！急返航
豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺
32歲男打拳擊「眼睛上吊」亡　家屬告6人結果曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

影／「護國神犬」培訓過程曝　「K9」軍犬分隊在社群有超高人氣

今年國慶主視覺出爐　立委以為是網友kuso：韓國瑜美學再加油

蔡阿嘎遊日本驚見「神似賴清德」武士像　釣出本人親回「這句話」

綠狂轟蔣萬安挺白走讀傷警　北市府：綠委去年也鼓勵青鳥衝立院

批中共意圖爭奪抗戰歷史主導權　退輔會：是中華民國取得最終勝利

賴清德：明年國防預算達GDP3.32%　2030年前達GDP5%

台亞風能擬插旗東海岸！藍委指逾5成鄉親反對　能源署諾：不會同意

國慶主視覺曝！「藍白紅」基調配雙十　9／4開放500觀禮名額報名

自民黨慘敗「4高層請辭」　石破茂下台時間點曝

自民黨慘敗「4高層請辭」　石破茂下台時間點曝

日本自民黨7月在參議院選舉中失利，由自民黨與公明黨組成的執政聯盟未取得過半席次，更導致自民黨1955年創黨以來，執政聯盟首次在參眾兩院同時失去主導地位。如今自民黨內高層掀起震盪，幹事長森山裕、政調會長小野寺五典、總務會長鈴木俊一以及選對委員長木原誠二2日共同向首相石破茂請辭，表明將為敗選承擔政治責任。

泰女總理下台！前女議員「全裸獻舞」還願

泰女總理下台！前女議員「全裸獻舞」還願

枋寮路口驚險對決　小客車左轉慘被大貨車擦撞

枋寮路口驚險對決　小客車左轉慘被大貨車擦撞

蔡阿嘎遊日本驚見「神似賴清德」武士像　釣出本人親回「這句話」

蔡阿嘎遊日本驚見「神似賴清德」武士像　釣出本人親回「這句話」

12歲少女謊稱「撿到棄嬰」！竟是她偷生的

12歲少女謊稱「撿到棄嬰」！竟是她偷生的

民進黨偷拍警方政治爭議

