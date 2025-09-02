沈伯洋爆遭針孔偷拍「報警陷死局」　鍾沛君酸：快去提告不要嘴砲

▲沈伯洋反映遭偷拍，無可疑、或足資證明有犯罪行為之處，鍾沛君酸沈伯洋快去提告不要嘴砲。（圖／國民黨文傳會提供）

記者劉人豪／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前自爆，有人在家門口裝設針孔攝影機偷拍，報警仍是死局，北市警局確認沒有報案紀錄，調閱車行軌跡、監視器並查詢車主，發現並無可疑、或足資證明有犯罪行為之處。遭外界質疑後，沈伯洋PO出偷拍的針孔照證據，強調「我沒說過不提告」、「原來現在是要打我被害妄想症」。對此，國民黨議員鍾沛君酸，沈伯洋是不是在暗示警方吃案？

民進黨立委沈伯洋8月31日接受《話時代人物》節目專訪時聲稱，自己抓到家門前曾出現裝有針孔的可疑機車，將針孔攝影機偽裝成螺絲，電池收在坐墊下，研判想藉由偷拍掌握他行蹤，沈說報警不到1小時，涉案機車就消失，他當下有抄下車號，但警方追查至今仍無結果、陷入死局。

對此北市警局清查，確認從去年10月遭遇此事迄今，整個大安分局沒有沈的報案紀錄，警方紀錄沈反映車號後，調閱車行軌跡、監視器並查詢車主，發現並無可疑、或足資證明有犯罪行為之處，加上沈迄今尚未報警提告，澄清警方絕非吃案或行政怠惰。

▲民進黨立委沈伯洋被不明人士用針孔相機偷拍。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋）

台北市警局1日傍晚緊急說明後，沈伯洋深夜在臉書連發兩文強調「我沒有說不提告」、「警政署（回應單位應為台北市警局）回覆給記者的也沒這樣寫」、「原來現在是要打我被害妄想症？」

鍾沛君於臉書發文指出，整個案件，早就有完整的調查程序，查過、比對過、回報過、加強過，一切照程序走。但如今沈伯洋卻在節目上重提舊案，卻隻字未提警方的調查與說明。這是不是刻意片面操作，營造社會恐慌？

鍾沛君不解，沈伯洋說案件成為沒有結果的「死局」。既然警方已經查證過，查無不法，那「死局」到底是什麼意思？是不是在暗示警方吃案？還是懷疑警察無能？如果真是如此，為何當下不敢在立法院直言？為何要隔了一年，跑到節目上博版面？警方查得一清二楚，查無不法就是查無不法。問題不是出在社會，而是沈伯洋為了自我包裝，不斷製造戲劇效果。台灣人民需要的是真相，而不是政客的「認知作戰秀」。