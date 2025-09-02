日本職人是噱頭？他酸「炸天婦羅竟要學十年」：在台灣早被笑死

▲原PO表示，日本學徒看師傅炸天婦羅10年，很沒效率。（示意圖／photoAC）

日本壽司、鰻魚飯、拉麵等行業，都有所謂的職人精神，被視為專業象徵，鰻魚業更流傳「剖魚三年、串魚八年、燒烤一生」，近日即有網友質疑，「日本職人是不是噱頭？」學徒在旁邊看師傅炸天婦羅10年很沒效率，認為這在台灣會被人笑話。

原PO在Dcard以「日本職人是不是噱頭？」為題發文，表示他有時會想，如果餐廳有建立適當的SOP和員工教育訓練，培養一個鰻魚師傅也不用那麼久；他曾看一個日本節目，天婦羅師傅在炸天婦羅，學徒只能站旁邊看，一看就是10年。

原PO批，這很浪費時間，師傅直接教就好，把每個流程寫清楚，不是才有效率嗎？「連日本人都不贊同這種學徒制了，還有人護航，要判斷食材要怎麼炸要花十年工夫？鬼才相信，如果是台灣人煎蚵仔煎、滷豬腳、煮牛肉麵要學十年，早就被笑死了，但是日本人學炸天婦羅要花十年，突然就變成職人精神了？」

貼文一出，不少網友紛紛留言「本來就是一種噱頭、廣告，什麼職人匠人都是如此」、「老一輩騙年輕人做牛做馬的把戲」、「越沒門檻越沒難度的工作都這樣，自己花一輩子學的東西，可能幾天就教完了，有夠可悲」、「我到現在做了15年學生，我也算是一種讀書職人」；不過也有人認為，日本人做事講求態度不是效率，這是台灣人不懂的。

一名日本網友也表示，壽司職人要先洗碗2年、做飯3年，到第5年或第10年才有機會拿刀，就算拿刀了，師傅也不會指導，要學徒「看著學」或「偷師」（暗中學本領），這種指導方式至今仍存在。

話鋒一轉，該名日本網友指出，這會導致新人流失，並造成不必要的浪費，有些壽司學校打破了傳統，直接用口頭指導，3個月就把學徒培訓成壽司職人，「學徒從第3天就可以開始拿刀，而那些畢業的學徒，有的甚至自己開店，並且獲得了米其林三顆星的認證。」他直言，「偷師」的指導方式，其實是因為老師不願意花時間教，或是根本不具備教學能力。

