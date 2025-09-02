無性9年！她曝老公有小三「只是玩肉體」　網搖頭：妳順位更低

▲原PO認為，老公對小三只是肉體的依戀而已。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名人妻指出，夫妻無性生活持續9年，最近家裡出現很多東西懷疑都是小三送的，但她認為老公不愛小三，因為他每天都有回家，老公只是玩玩小三，依戀對方肉體。對此，網友酸，「小三是玩玩，但妳的順位更低，已是麻煩的存在。」

原PO在臉書《靠北婚姻》發文，表示夫妻倆沒有小孩，老公月領12萬多，她偶爾接進口玩具設計案，薪水不固定；婚前用家人頭期款買一棟公寓，夫妻沒有房貸和車貸，她不懂夫妻不能維持無性婚姻嗎？老公怎麼把持不住，一定要養小三，夫妻無房事9年，老公不能自己解決嗎？就因為她不想親不給碰，「都結婚這麼久，為什麼要這麼噁心？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

最近家裡多出吸塵器、體脂機、熊熊小玩偶等，還有新買的衣褲，老公也打扮得變年輕，原PO懷疑這些都是小三送的，看老公刷卡紀錄有Apple Watch、iPhone12等，還有去台中和苗栗的停車費，老公聖誕節收到按摩美眼儀，他稱是公司交換禮物抽中的，而且還不肯借她用。

至於家務事都是老公一手包，原PO說，那是他心甘情願，從同居那一刻都是這樣，「還是因為外遇愧疚於我，不敢抱怨？偶爾我會去大賣場買菜回來變火鍋、水餃、泡麵啊！能吃的飽就好，又不是阿基師能變出餐廳級料理，晚上叫他買飯回來，錯在哪？就不想出門，錯了嗎？待家多好。」

原PO指出，不認為老公真的愛小三，他每天最晚11點半到家，沒在外面過夜，「看來對小三只是玩玩而已罷了……只是肉體的依戀而已……」

貼文一出，不少人紛紛留言「那妳扮演了什麼角色？有妳無妳都無所謂不是嗎」、「生理需求、生活照顧、情緒價值、房子車子孩子都給不了對方，真不知道娶妳的意義？當祖先敬著供著嗎」、「小三是玩玩，但妳的順位更低，已是麻煩的存在」、「建議離婚吧！除了離婚還是離婚別無選擇」。

延伸閱讀

▸ 13歲懷孕、14歲就生女 日本母女20年後同框照掀熱議

▸ 知名YTR坦承出軌被抓包！看女觀眾色情直播 他道歉：比被狗X還爛

▸ 原始連結