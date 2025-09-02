遭薔薔開除！Song結束9年北漂　自爆「跑路2個月」：我真的盡力了

▲薔薔（左）日前宣布資遣元老級員工Song（右）。（圖／翻攝IG／薔薔、淞騰）

圖文／CTWANT

女星薔薔（林嘉凌）自綜藝節目《我愛黑澀會》出道，個性直率又具影響力，吸引許多粉絲支持。近年她活躍於YouTube、Podcast《薔栗膠》，她在8月26日上傳影片，宣布開除一名資深員工，指控對方屢次觸碰工作底線，隨後證實被開除者為攝影師Song，並列出四項主要原因，此外也公開了資遣同意書內容。Song今（2）日公布自己離開薔薔公司後的動向，透露將到美國旅居2個月。

Song離職後動向受到外界關注，日前他透過社群平台說明近況，表示已經退租住處，目前人已飛往美國。他最初開玩笑表示「跑路2個月」，隨後改口為「旅居2個月」，並透露這段時間將用來調整心情與思索未來。他也提到自己18歲時從高雄北上打拚，至今已有9年在台北的生活經驗，這地方承載了他滿滿回憶。

對於與薔薔公司合作期間的點滴，Song表示：「對待工作我真的盡心盡力了」，並坦言自己仍有許多不足之處，願意虛心接受過去所承受的批評與建議。他也向因這場風波受到影響的家人與朋友致歉。

針對這段合作結束，Song也於社群媒體表示：「在台北這9年遇到的夥伴和朋友，謝謝所有的相遇和磨練！還不確定下一站在哪裡，但我會帶著這些故事走下去。」

對此，網友們也紛紛在底下留言鼓勵，「金子去到哪裡都會發光，人無完美，最重要養好人品繼續努力懂得改進」、「加油，我們會繼續支持你的創作，為自己創作也是很好的一條路」、「跟Song一起工作過，你真的是很認真很努力也很棒的人，祝你未來一切順心平安。」