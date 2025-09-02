　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遭薔薔開除！Song結束9年北漂　自爆「跑路2個月」：我真的盡力了

薔薔（左）日前宣布資遣元老級員工。（圖／翻攝IG／薔薔、淞騰）

▲薔薔（左）日前宣布資遣元老級員工Song（右）。（圖／翻攝IG／薔薔、淞騰）

圖文／CTWANT

女星薔薔（林嘉凌）自綜藝節目《我愛黑澀會》出道，個性直率又具影響力，吸引許多粉絲支持。近年她活躍於YouTube、Podcast《薔栗膠》，她在8月26日上傳影片，宣布開除一名資深員工，指控對方屢次觸碰工作底線，隨後證實被開除者為攝影師Song，並列出四項主要原因，此外也公開了資遣同意書內容。Song今（2）日公布自己離開薔薔公司後的動向，透露將到美國旅居2個月。

Song離職後動向受到外界關注，日前他透過社群平台說明近況，表示已經退租住處，目前人已飛往美國。他最初開玩笑表示「跑路2個月」，隨後改口為「旅居2個月」，並透露這段時間將用來調整心情與思索未來。他也提到自己18歲時從高雄北上打拚，至今已有9年在台北的生活經驗，這地方承載了他滿滿回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於與薔薔公司合作期間的點滴，Song表示：「對待工作我真的盡心盡力了」，並坦言自己仍有許多不足之處，願意虛心接受過去所承受的批評與建議。他也向因這場風波受到影響的家人與朋友致歉。

針對這段合作結束，Song也於社群媒體表示：「在台北這9年遇到的夥伴和朋友，謝謝所有的相遇和磨練！還不確定下一站在哪裡，但我會帶著這些故事走下去。」

對此，網友們也紛紛在底下留言鼓勵，「金子去到哪裡都會發光，人無完美，最重要養好人品繼續努力懂得改進」、「加油，我們會繼續支持你的創作，為自己創作也是很好的一條路」、「跟Song一起工作過，你真的是很認真很努力也很棒的人，祝你未來一切順心平安。」

延伸閱讀
林依晨合照《禹英禑》朴恩斌：期待能合作
女歌迷長期跟蹤騷擾曹雅雯　遭裁定8萬交保「繳不出將羈押」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南部發生有感地震　震度估3級以上
彭振聲認罪原因曝！　憶亡妻嘆：活下來不容易
班機取消被迫「和男乘客同房」！她險遭性侵　全裸男壓身強吻
全聯連3天延長營業時間　優惠一次看
快訊／捲入絞肉機！板橋女「頭埋肉餡」死亡
iPhone 17系列發表在即　七成用戶直呼「一定要換」
錯過2億頭獎！全台「悲情幸運兒」有2人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／14:09南部發生有感地震　震度估3級以上

木星、滿月、日蝕能量全面啟動　占星師點名2025年秋季最好運三大星座

無性9年！她曝老公有小三「只是玩肉體」　網搖頭：妳順位更低

遭薔薔開除！Song結束9年北漂　自爆「跑路2個月」：我真的盡力了

國光客運9/8停駛8國道路線　套票即起退票免手續費

月入7萬男友老開玩笑「以後養我」！全場搶救5萬妹子：快逃

日本職人是噱頭？他酸「炸天婦羅竟要學十年」：在台灣早被笑死

雙鐵結合旅宿推176組綠色旅遊方案　指定住宿還享車票優惠

快訊／大雷雨炸6縣市　國家警報響

沈伯洋控「門口機車=監視工具」　Cheap神舉例《隔離島》酸爆

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

快訊／14:09南部發生有感地震　震度估3級以上

木星、滿月、日蝕能量全面啟動　占星師點名2025年秋季最好運三大星座

無性9年！她曝老公有小三「只是玩肉體」　網搖頭：妳順位更低

遭薔薔開除！Song結束9年北漂　自爆「跑路2個月」：我真的盡力了

國光客運9/8停駛8國道路線　套票即起退票免手續費

月入7萬男友老開玩笑「以後養我」！全場搶救5萬妹子：快逃

日本職人是噱頭？他酸「炸天婦羅竟要學十年」：在台灣早被笑死

雙鐵結合旅宿推176組綠色旅遊方案　指定住宿還享車票優惠

快訊／大雷雨炸6縣市　國家警報響

沈伯洋控「門口機車=監視工具」　Cheap神舉例《隔離島》酸爆

媒體報「名律師洩密幫助通緝犯」　王捷拓駁斥非事實將提告

快訊／14:09南部發生有感地震　震度估3級以上

木星、滿月、日蝕能量全面啟動　占星師點名2025年秋季最好運三大星座

彭振聲認罪原因曝！邵琇珮翻供成關鍵　他憶亡妻嘆：活下來不容易

未審先動工！枋山風力開發違法整地　縣府最高罰30萬

南投「名間親子生態園區」9/10起休園！5米彩虹滑梯4個月玩不到

強心臟！索托炸滿貫再補三壘安　史上首人達成罕見「雙逆轉」紀錄

台灣宅配通與雪霸處　攜手復育台灣櫻花鉤吻鮭生態棲地

「沈伯洋反映遭偷拍」現場還原　警確認他未報案：歡迎提供事證

逢甲大學宿舍太高級爆紅！　蔡英文曬「總統級開箱照」大秀政績

【她還沒洗澡...】潔癖娃被姊姊抱超嫌棄！生氣狂跟媽抱怨XD

生活熱門新聞

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

她養生20年反而老更快　醫曝2原因

午後變天！　「連3天大雨」地區曝

坐博愛座被嗆「年輕人好手好腳」　他掏身分證反擊

開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單

美女書法家脫了！　下海拍AV

快訊／10縣市大雨特報　下到晚上

更多熱門

相關新聞

日本職人是噱頭？他酸：炸天婦羅竟要學十年

日本職人是噱頭？他酸：炸天婦羅竟要學十年

日本壽司、鰻魚飯、拉麵等行業，都有所謂的職人精神，被視為專業象徵，鰻魚業更流傳「剖魚三年、串魚八年、燒烤一生」，近日即有網友質疑，「日本職人是不是噱頭？」學徒在旁邊看師傅炸天婦羅10年很沒效率，這在台灣會被人笑話。

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

林家謙演唱會造型爆紅

林家謙演唱會造型爆紅

日本熱賣洗白鞋神器TOP 6公開

日本熱賣洗白鞋神器TOP 6公開

不是靈異體質！醫揭「看到鬼」真相：快就醫

不是靈異體質！醫揭「看到鬼」真相：快就醫

關鍵字：

Song薔薔周刊王

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面