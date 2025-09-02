　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熬夜最傷身！豬猴牛兔需收心養生　避免小病釀大禍

（示意圖／pixabay）

▲水星進入處女座。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

在水星進入處女座的這段時期，塔羅老師艾菲爾提醒，健康是這段時間的關鍵重點。星象能量放大了細節與身心狀態的影響，使得部分生肖若不及時調整，可能會面臨身體拉警報的情況。未來兩週，尤其有四個生肖必須對自己的生活作息、飲食習慣與壓力管理更加謹慎，否則容易因小問題累積成大隱患。

生肖豬-熬夜成習，睡眠不足最傷身

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖豬這段時間最容易因水星處女座的能量影響而打亂作息，本來就愛享受的你，很可能因追劇、滑手機、聚會過多，導致睡眠嚴重不足。短時間內你或許覺得撐得住，但其實身體早已拉起紅燈。睡眠不足會讓免疫力下降，容易感冒、疲倦，情緒也變得暴躁敏感，甚至會在工作或學業上因注意力渙散而犯小錯，嚴重時還可能因反應遲鈍而錯失重要機會。這段時間的你，最需要「規律」二字。建議建立固定睡眠計劃，嚴格在同一時間就寢，並盡量在睡前避免藍光刺激，例如手機、電腦。你可以嘗試睡前泡腳，聽舒緩音樂或閱讀輕鬆的書，幫助心情平穩。當你把生活節奏調整回來，會發現不只精神狀態好轉，學習與工作效率大幅提升，人際關係也隨之改善，整體運勢跟著轉旺。

生肖猴-精神緊繃，容易過度耗腦

生肖猴在水星處女座的影響下，頭腦格外靈活，但這種「高速運轉」往往會讓你陷入過度焦慮與精神緊繃。近期的你，可能因為工作任務繁重或對細節追求完美，而投入過多精力，常常鑽牛角尖，導致長時間處於高壓狀態。這樣的狀態容易帶來頭痛、失眠，甚至讓腸胃出現不適，因為你的焦慮感會直接影響消化系統。長期下來，不僅影響健康，也會拖慢工作效率。建議生肖猴嘗試「斷線」的練習，例如每天安排一小段時間靜坐冥想、深呼吸，或短暫離開工作環境，到戶外散步或運動，讓腦袋真正休息。你也適合利用旅行或小型聚會來轉換心境。記住，彈性心態是你最大的助力，適度放下執著，反而能讓靈感與創意自然湧現，幫助你在事業與人際中走得更遠。

生肖牛-肩頸僵硬，壓力累積要舒展

生肖牛這兩週容易在不知不覺中累積大量身體壓力。你的責任感與耐性讓你習慣默默承擔，但長期久坐或專注於細節工作，最容易出現肩頸酸痛、背部僵硬的問題，嚴重時甚至會伴隨頭痛、血液循環不佳。水星處女座的影響會讓你更追求效率與完美，這使得你常常忽略身體的需求，把小小的不適當作無關緊要。然而，這樣的壓力若不及時釋放，可能進一步導致疲勞與情緒低落。建議生肖牛要定時起身活動，可以在工作間隙做簡單的伸展運動，或安排瑜珈、快走等輕運動來放鬆筋骨。按摩、熱敷也能有效舒緩。若能在日常中養成「動與靜」的平衡，你會發現不僅身體更健康，精神狀態也更穩定，生活與工作效率自然提升，壓力感逐漸化解。

生肖兔-腸胃敏感，飲食調養最重要

生肖兔這段時間腸胃方面特別容易出現小狀況，水星處女座讓你對細節特別敏感，稍有飲食不規律，就可能導致腸胃不適。暴飲暴食、偏食，或是因為工作忙碌隨便應付一餐，都是讓腸胃發出抗議的原因。近期若忽視，可能會出現脹氣、胃痛，甚至誘發腸胃炎等問題。建議生肖兔務必在飲食上更規律，固定用餐時間，少吃過辣、過油、過甜的食物，多攝取蔬果與高纖食物，幫助腸胃排毒與消化。你也可以嘗試一些溫和養生的茶飲，例如薑茶、麥芽茶，來舒緩腸胃不適。此外，情緒壓力也是腸胃的隱形殺手，因此你必須學會適度放鬆，不要過度擔憂小事。當你能夠透過飲食調整與心境放鬆，腸胃會逐漸恢復穩定，整體能量也會更充沛，讓生活步調更加順暢。

延伸閱讀
小家庭出國！她被公婆「逼送伴手禮給9親友」　老公1行為網全氣炸
13歲懷孕、14歲就生女　日本母女20年後同框照掀熱議　
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
GARNiDELiA突宣布停止活動！台北場取消　主唱傻住：我
揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」
《VIVANT》劇組死亡事故！1死1傷
國光客運裁撤14路線「資遣95名駕駛」
2女1男摩鐵大亂鬥　老公到場綠了
日本Rapidus傳2奈米邏輯密度與台積電N2相當　大勝英特
彭振聲：柯文哲沒交代協助京華城　「檢察官說圖利我就認罪了」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

「平價版鼎泰豐」和本店差在哪？廚師曝關鍵騙不了人：花千元值得

「5生肖」9月財運大爆發！升職加薪+貴人相助　錢數到手軟

洪秀柱赴中共閱兵　王婉諭「開轟國民黨」：被說親共剛好而已

一步步陷入「4狀況最容易外遇」！　兩性專家：同事關係超危險

金星加持戀愛運爆棚！4大星座2025秋天愛情機會滿滿

熬夜最傷身！豬猴牛兔需收心養生　避免小病釀大禍

中元節祭拜必看！祖先、地基主、好兄弟供品全攻略

快訊／14:18花蓮近海也有地震！規模3.7　最大震度3級

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

「平價版鼎泰豐」和本店差在哪？廚師曝關鍵騙不了人：花千元值得

「5生肖」9月財運大爆發！升職加薪+貴人相助　錢數到手軟

洪秀柱赴中共閱兵　王婉諭「開轟國民黨」：被說親共剛好而已

一步步陷入「4狀況最容易外遇」！　兩性專家：同事關係超危險

金星加持戀愛運爆棚！4大星座2025秋天愛情機會滿滿

熬夜最傷身！豬猴牛兔需收心養生　避免小病釀大禍

中元節祭拜必看！祖先、地基主、好兄弟供品全攻略

快訊／14:18花蓮近海也有地震！規模3.7　最大震度3級

快訊／板橋一天2起墜樓案！1男1女送醫搶救不治

從代工霸主到被迫等待！彰化水五金受關稅衝擊　外圍廠商恐先停工

耐吉斯全新 P 系列登場：凍乾升級　口感與營養一次到位

瑤瑤泳衣太低胸「北半球溢出來」！海水浴場脫了…一轉身曲線全被拍

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

新北男衝台中求和遭拒　持刀刺前女友頸部！殺人未遂罪起訴

YouBike滿意度96.6%　台東縣府推騎乘補助至年底

推擠員警？　陳宥丞發文還原經過、中正一也聲明議員主動協調

史丹利自爆曾收「匿名驗孕棒」！驚慌想不起女主人是誰　真相傻眼了

71歲翁恐怖盲駕！闖紅燈撞飛16歲少女ICU搶命　他喊：視力不好

生活熱門新聞

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

她養生20年反而老更快　醫曝2原因

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

坐博愛座被嗆「年輕人好手好腳」　他掏身分證反擊

午後變天！　「連3天大雨」地區曝

開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單

快訊／10縣市大雨特報　下到晚上

美女書法家脫了！　下海拍AV

更多熱門

相關新聞

普渡祖先、地基主、好兄弟供品全攻略

普渡祖先、地基主、好兄弟供品全攻略

農曆七月是傳統鬼月，9月6日星期六就是中元節（農曆七月十五）更是祭祖和普渡好兄弟的重要日子。命理師諸葛肯尼提醒，準備祭品不只「好看」就好，挑對食材、遵守禁忌，才能讓祭拜更圓滿、保平安。

無性9年！她信老公只是玩小三肉體　一票人搖頭

無性9年！她信老公只是玩小三肉體　一票人搖頭

遭薔薔開除！Song結束9年北漂：我真的盡力了

遭薔薔開除！Song結束9年北漂：我真的盡力了

日本職人是噱頭？他酸：炸天婦羅竟要學十年

日本職人是噱頭？他酸：炸天婦羅竟要學十年

鬼月能求財？專家揭關鍵與禁忌

鬼月能求財？專家揭關鍵與禁忌

關鍵字：

周刊王生肖命理

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面