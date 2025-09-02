搶博愛座踢鐵板！老翁嗆「年輕人好手好腳」　下秒看身分證尷尬了

▲原PO分享，爸爸搭捷運坐博愛座時，被情勒讓座後一秒反擊。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

「博愛座」即將改為「優先席」，但遇到老年人是否該讓座，爭議不斷。就有一名網友分享自身父親搭乘捷運的經歷，指出其父親因坐在博愛座上，遭一位年約60歲的老翁怒斥「年輕人好手好腳坐什麼博愛座」，沒想到該男子自曝實際年齡，讓老翁只好默默離開。貼文一出引發熱議。

該名男網友在Dcard以「勒索博愛座踢到鐵板」為題發文，表示其父親如常坐在博愛座，卻被一名尾隨的老先生怒罵不讓座。對方情緒激動，直言自己快60歲了，「年輕人好手好腳坐什麼博愛座？怎麼不讓座給我？」

面對質疑，原PO父親淡定回應：「我已經65歲了。」對方一時語塞，尷尬地說出「你看起來不像65歲」，原PO表示，「然後我爸就拿身份證給他看，果真已經65歲。後來老先生就悻悻然地走開了。」原PO分享此事，直呼「我真的快笑死，該怎麼說呢？是因為我爸看起來太年輕了嗎？」

貼文一出，吸引大批網友留言，不少人表示「看起來年輕也是一種困擾」、「真的有些人太愛當博愛座警察」、「老先生發起搏鬥座戰鬥邀請，結果發現老先生資格不符」、「要怎麼樣65歲被誤會到是年輕人，太誇張了想看照片」、「區區不到60歲，還敢發起戰鬥邀請還失敗，失敗中的失敗」、「避免誤會，以後上車先比老。」

關於博愛座爭議，立法院已三讀通過將「博愛座」改為「優先席」，適用對象「老弱婦孺」改為「其他有實際需求者」。交通部日前也預告修正《大眾運輸工具無障礙設施設置辦法》，並公布優先席標準圖示，增加一類身體不適圖案，最快本月上路。

▲交通部公布優先席統一圖示。（圖／交通部）

