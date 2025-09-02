在朋友家過夜　16歲少女幫閨蜜梳頭「突然喉嚨中彈」身亡

▲少女（左）突然遭到射殺，21歲凶手（右）落網。（圖／翻攝自X與Jackson County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州一名16歲少女在朋友家過夜，梳妝台前幫朋友梳頭時，喉嚨突然中彈身亡。警方後來逮捕到一名21歲女子，對其提出二級謀殺罪等多項罪名。

事件8月9日晚上10時左右發生在堪薩斯城當地一處民宅內，就讀高三的16歲少女特雷琳(Traelynn Sibley)在梳妝台前幫朋友梳頭時，突然有人從屋外朝裡面開槍，她雖然和朋友緊急逃到浴室中避難，仍因喉嚨中彈身亡。

警方在街道上發現多發空彈殼，與一輛滿是彈孔的車，經過一段時間調查後，將21歲女子路易斯(Bailey Lewis)逮捕，其開車經過時故意朝屋內開槍，然而與她有過節的人並不是特雷琳，而是其他人，事發當時，屋內除了特雷琳與朋友，還有2名男性與1名幼童。

死者的朋友告訴警方，他們與路易斯相識，由於幾個月前大家在加油站發生衝突，後來便不再聯絡。警方還將路易斯與當天另外一起槍擊事件連結起來，在2個案發現場都發現她的車輛蹤影，已於8月28日將人逮捕，保釋金定為40萬美元（約台幣1,226萬元）。