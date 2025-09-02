美財長支持川普干預Fed：這機構本該獨立運作　卻犯不少錯誤

▲美國財政部長貝森特。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9月1日接受路透社專訪時表示，雖然聯邦準備理事會（Fed）應保持獨立運作，但他認為該機構過去「犯了不少錯誤」，並公開支持總統川普撤換聯準會理事庫克（Lisa Cook）的決定。

貝森特接受路透專訪時指出，聯準會作為一個獨立機構，在美國經濟政策中扮演關鍵角色，但這不代表它的決策總是正確無誤。他表示，「我們支持聯準會的獨立性，但它也做出過一些重大錯誤。人們不該盲目相信中央銀行無所不能。」

在談及庫克遭撤職事件時，貝森特稱川普是根據具體事實與調查結果採取行動。他說，「我們相信總統做了正確的事。若她真的有不當行為，當然該被解除職務。」不過他也坦承，庫克本人並未積極反駁相關指控，這對她的辯護造成傷害。

貝森特同時呼籲參議院盡快確認白宮經濟顧問米蘭（Stephen Miran）接任聯準會理事，以填補因庫克遭撤職而出現的空缺。他表示，儘速填補該職位對政策穩定與市場信心至關重要。

儘管白宮至今並未證實川普是否有意進一步干預聯準會政策方向，但外界對此已有高度關注。歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）同日對此發出警告，表示若川普繼續削弱聯準會的獨立性，恐對全球經濟穩定構成風險。她形容這種政治干預是「非常嚴重的危險」。

金融時報近日調查則指出，多數經濟學者認為市場尚未充分反映出川普干預聯準會的潛在風險。專家們擔憂，若中央銀行失去獨立性，將動搖投資人對美國政府債信的信任，並導致通膨預期失控。