川普宣布　前律師朱利安尼將獲頒「總統自由勳章」

▲曾任紐約市長、美國總統川普私人律師的朱利安尼，近年官司纏身。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普宣布，將頒授「總統自由勳章」給前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani），稱讚其為「紐約史上最偉大的市長」及「真正的愛國者」。這項宣布是在朱利安尼於勞動節週末因車禍頸椎骨折入院治療後不久發布，再次讓外界聚焦這位前川普私人律師的爭議與功過。

川普於自家社群平台「Truth Social」上表示，朱利安尼是「我們國家的民族英雄」，強調，「沒有人比他更值得這份榮耀。他在面對災難與挑戰時展現無與倫比的領導力，是美國精神的化身。」

朱利安尼最為人稱道的是2001年911恐攻事件後，在身為紐約市長的任內展現出的領導能力與穩定力量，當時他被稱為「美國市長」（America’s Mayor）；然而，他也因積極協助川普挑戰2020年美國總統選舉結果、散布未經證實的選舉舞弊指控而引發重大爭議。

朱利安尼目前正面臨一連串法律與財務危機。去年喬治亞州法院裁定他需支付1億4800萬美元（約新台幣45.3億元）名譽損害賠償，導致其宣告破產。另因2020年選舉期間的不當言論與行為，他先後遭紐約州與華盛頓特區吊銷律師執照，法律生涯陷入低潮。儘管爭議纏身，川普仍在這個時間點公開宣布將授勳朱利安尼，被視為對長年盟友的強力聲援。

總統自由勳章是美國最高等級的平民榮譽，授予在國家安全、文化、經濟或公共事務上有卓越貢獻者。若頒授成真，朱利安尼將與馬丁・路德・金、史蒂芬・霍金等歷史人物並列，成為這項榮譽的獲得者之一。