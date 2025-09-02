金正恩將抵北京！　南韓國情院：妻女、金與正可能隨行

▲ 金正恩1日下午啟程赴北京參加閱兵。（圖／翻攝朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩應中國國家主席習近平邀請，將出席3日的「反法西斯暨抗日勝利80周年」閱兵典禮，1日下午乘綠皮火車從平壤啟程赴中。南韓情報單位認為，除外務相崔善姬等官員以外，金正恩妻子李雪主、愛女金主愛及胞妹金與正皆可能隨行。

根據《韓聯社》，南韓國家情報院2日向國會情報委員會報告，金正恩專列已於2日清晨通過國境，預計下午稍晚抵達北京，展開訪中行程，隨行官員除崔善姬、勞動黨國際部長金成男及外傳為金正恩緋聞前女友的黨副部長玄松月，李雪主及金與正也可能同行，且無法排除金主愛也陪同出訪的可能性。

▲ 北韓官媒公開金正恩專列內部照片。（圖／翻攝朝中社）

3日的閱兵式上，金正恩料將與習近平、俄羅斯總統普丁一起現身北京天安門廣場，重現「三角同盟」。南韓國情院指出，金正恩此次訪中旨在透過恢復北韓與中國關係，擴大對外活動範圍，並帶動中國經濟援助，尋求體制內出路。

國情院還透露，北韓計畫向俄羅斯派遣第3批約6千名士兵，且有一千名戰鬥工兵已抵達俄羅斯；此前派出的北韓軍士兵則駐紮後方作為預備兵力，隨時可能被當地指揮中心指揮上陣。

議員說明，北韓派往俄羅斯支援的第一及第二波士兵中，已公開的陣亡者約有350人，而國情院今年4月報告稱至少有600人戰死，與友邦討論後的結果顯示，目前推測死亡人數約有2千人。

國情院分析，北韓目前正全力準備10月10日創黨80周年及可能在明年年初舉行的第9次勞動黨大會，而10月10日將舉行動員萬人以上的大規模閱兵式，也將時隔5年舉行逾10萬人的大規模群眾體操。