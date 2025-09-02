一張圖看出席北京93閱兵24國名單　自由度評比14國為「不自由國」

▲對照自由之家的自由評比，受邀出席北京93閱兵的24國中，有14國為不自由國、9國為部分自由，僅1國被認定為自由國家。（圖／讀者提供）



記者陶本和／台北報導

中國大陸3日將以「反法西斯暨抗日勝利八十週年」的名義，舉行盛大的93閱兵，邀集包括俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩與伊朗總統等元首出席，加上眾多全球南方國家威權國家政要，這場閱兵被外界視為「邪惡軸心嘉年華」。根據自由之家（Freedom House）統計年度自由度分數，24國中有14國被認定「不自由國」、9國為「部分自由」，僅1國屬自由國家。

自由之家是以國家政治權利、公民自由狀況，區分為「自由、不分自由、不自由」三類。依照此一評比資料，對照本次受邀出席峰會與閱兵的國家，包含主辦國中國在內，俄羅斯、北韓、伊朗、白俄羅斯、烏茲別克、塔吉克、亞塞拜然、寮國、越南、土庫曼、剛果共和國、古巴、緬甸等14國，都被認定為「不自由」等級。

至於被認定為「部分自由」國家，包括：哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、亞美尼亞、馬來西亞、尼泊爾、馬爾地夫、辛巴威與塞爾維亞等9國。至於唯一被認定為「自由」的國家，僅蒙古一國。

對此，一位國安人士受訪表示，二戰的軸心國如今已經全民主化。他說，這場閱兵跟國際輿論對比之下，二戰80年後，當年發動戰爭的侵略國，德國、日本、義大利，已經變成百分之百的民主國家，自由指標也都在前段班，反而當年號稱反法西斯陣營的中國、俄羅斯變成極權代表。

國安人士表示，這場閱兵本來是想要展現軍力與正當性，不過與一群不自由國家綁在一起，這反而在國際社會上呈現的，已經不是正義，而是威權集結。