印度總理赴中出席SCO峰會　外交部：密切關注有關國家互動情形

印度總理莫迪日前赴中國出席「上海合作組織」峰會，外交部發言人蕭光偉今（2日）表示，將持續密切關注區域有關國家之間的互動情形。針對是否影響台印度關係，蕭光偉舉例，中國外長王毅上月片面宣稱印度表明「台灣是中國的一部分」，而印度隨即主動澄清王毅談話不能反映印度對台立場，更強調印度對台立場不變，顯示台印度關係仍將繼續在雙方共同努力下穩健成長。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部國際傳播司司長張秀禎進行業務簡報。

蕭光偉表示，外交部注及印度總理莫迪（Narendra Modi）於上（8）月31日至本（9）月1日赴中國天津出席「上海合作組織」（SCO）峰會，並將持續密切關注區域有關國家之間的互動情形。

至台印度關係部分，蕭光偉指出，在中國外長王毅於上個月印中外長會談片面宣稱印度表明「台灣是中國的一部分」，再次凸顯中方是擅自扭曲資訊以混淆國際視聽的慣犯。而印度也立即主動對外澄清，指王毅的談話不能反映印度對台立場，更強調印度對台立場不變，以及將持續著重與台灣的經濟、科技及文化連結，顯示台印度關係仍將繼續在雙方共同努力下穩健成長。

蕭光偉強調，今年適逢台印度互設代表處30週年，我國重視雙方在各領域的友好合作，並將持續在相互尊重及對等互惠的基礎上深化交往，以及尋求具戰略意義的合作方向，以與民主夥伴共同促進區域繁榮與和平。