快訊／洪秀柱赴中參加93閱兵　「抗戰勝利是全民族共同記憶」

▲洪秀柱赴中參加九三閱兵。（圖／記者任以芳攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中國將在9月3日舉行「反法西斯暨抗日勝利八十週年」為主題的閱兵典禮，陸方除邀請各國領袖外，也邀請包括台灣民眾在內的各界代表人士出席，前國民黨主席洪秀柱辦公室今（2日）表示，抗戰勝利是全民族的共同記憶，這次洪秀柱前往北京，參加紀念中華民族抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年的活動，是一份歷史的回應，更是一份對先人的致敬。據悉，洪秀柱昨晚已抵達北京。

洪秀柱說，這次自己前往北京，屆時還有抗日將士的後代，他們的父祖輩曾浴血奮戰、為國捐軀，如今一同出席並參加紀念這場民族浩劫中的勝利時刻。抗日戰爭是中華民族生死存亡的滅國之戰，是我們共同的歷史，不分省籍、不分黨派。洪秀柱強調，始終堅信歷史不能被遺忘，更不容扭曲。若非當年國共合作、全民族抗戰，焉能保全中華民國的國祚命脈延續至今？若非千千萬萬的中華兒女赴湯蹈火，何以有今日講述這段歷史的資格？

洪秀柱說，國民黨是推翻滿清創建中華民國的政黨，身為曾任中國國民黨的主席，自己有責任延續這段抗戰精神。抗日戰爭國軍在正面戰場上，犧牲了三百餘萬將士長眠異鄉，擔起的是民族的脊樑、是我們的國魂，「我此行只為傳承歷史真相，只為向英靈致敬。讓今日汝輩不忘抗日慘痛歷史記憶，勿忘國恥喚起國魂！讓我們銘記歷史、團結民族，捍衛和平、復興中華！」

不過，陸委會副主委沈有忠昨日下午受訪時強調，既然中國「九三閱兵」整體並不是有助於兩岸和平氣氛，也無助於全球民主團結，他呼籲國人不要參加活動；如果真的還是有國人不聽勸阻參加活動，陸委會就會依個案進行處理，包含是否有現役政府官員、已經退役軍人且涉及國家機密，或者是11職等以上的公務人員，陸委會都是按照規定辦理。