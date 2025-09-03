洪秀柱現身中共93閱兵　鍾佳濱酸：還好當年朱立倫有換柱

▲國民黨前主席洪秀柱。（圖／記者任以芳攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國今（3日）舉行「抗日戰爭暨反法西斯勝利80週年紀念」閱兵，俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩與中國國家主席習近平首次三人同台，而國民黨前主席洪秀柱也出席，引發外界熱議。對此，民進黨立委鍾佳濱大酸，還好當年國民黨主席朱立倫有換柱，否則若洪秀柱選上台灣總統，搞不好就成了今日烏克蘭的亞努科維奇。

針對洪秀柱參加93閱兵，鍾佳濱上午受訪表示，烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）在2014年鎮壓革命失敗後跑到俄羅斯莫斯科那邊。「還好當年朱立倫主席換了柱」，不然如果當年洪秀柱選上台灣總統，搞不好就成了今日烏克蘭的亞努科維奇。

鍾佳濱認為，在台灣，兩岸情勢如何，大家都心知肚明，念過歷史的人，至少念過國立編譯館歷史教科書的人都知道，抗戰勝利後，中共建國是什麼時候的事，如果有人宣稱中共建國之前，領導中國人民對抗日本的軍國侵略，這是非常可笑的事情。

而對於在野黨批評總統賴清德不敢說「抗戰」，鍾佳濱反問，不曉得在野黨的歷史觀，對中共所發起的「抗美援朝」是什麼看法？中日戰爭在人類歷史上是很慘酷的事實。大家在戰爭中記取的教訓是，任何國家如果不努力防衛自己，就有可能遭侵略；一旦被侵略，要付出相當大的代價，才能維持國家跟民主的獨立跟尊嚴，這是任何侵略戰爭帶給被侵略國人民跟政府血淋淋的歷史教訓。