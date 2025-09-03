　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李乾龍放棄勸盧秀燕選黨主席　曝與郝龍斌通電內容讚「好人才」

▲▼國民黨前秘書長、侯友宜新北市競選總部總幹事李乾龍。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨前秘書長李乾龍。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

在台中市長盧秀燕拒絕參選後，國民黨主席改選缺乏重量級人士出馬，演變成中生代參選爆炸情況，現在有意參選者已達8人，幾乎可以組隊打棒球。反朱大將、國民黨前秘書長李乾龍今（3日）受訪表示，大約在三、四天前，有最後一次勸進盧秀燕，但盧不參選的意志堅定，所以大家也不再為難她；至於有意參選，但仍未表態的前台北市長郝龍斌是否有拜會過？李乾龍則說，是有透過電話聯絡過，雖然郝龍斌還沒表態，但確實也是一位人才。

宣布角逐國民黨下屆主席的鄭麗文今日上午前往拜會李乾龍。鄭麗文表示，在國民黨最低迷的時候，李乾龍真的是殫精竭慮，為了黨付出貢獻，大家都看在眼裡，接下來也是非常關鍵時刻，國民黨要再度崛起，不但要世代交替，而且要老幹新枝，更何況李乾龍也非常關心這次主席選舉。

談到黨主席選舉，李乾龍則說，國民黨在野這麼長的時間，這次是最接近重返執政的一次，選出一位真正能帶領國民黨重返執政的黨主席非常重要。看到這次中生代踴躍表態參選，鄭麗文是中生代中非常被看好的戰將，她也是政戰的女兒，和軍方系統很有關係，當然，不是因為有軍方支持就能當選，而是從她過去擔任立委的表現等各方面，可以看到她的轉變與能力。李乾龍稱讚，鄭麗文在中生代中算是非常傑出的，期盼有更多中生代能向國民黨靠近，讓台灣走向和平。

被問到是否再次勸進盧秀燕？李乾龍回應，大約在三、四天前做了最後一次努力，但盧秀燕棄選的意志非常堅定。現在看到這麼多中生代勇於表態，自己也真的是非常高興，政黨應該要有老幹新枝，不僅需要年輕人，老一輩也應該站在後面支持，指導中生代勇往直前。

至於外傳郝龍斌有意參選，是否有拜會過？李乾龍透露，有透過電話聯絡過，「我們一直以來都有很深的友誼與交情，我也有邀請郝伯伯到家裡吃飯，雙方一直保持很好的聯繫關係。」媒體追問「是否希望郝龍斌出線？」他說，雖然郝龍斌還沒表態，但真的也是一位人才。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／三重嚴重車禍！　滿地碎片1人慘死
SPA大亨無照酒駕撞死空少！　判6年8月拒入監
快訊／首爾隨機殺人　2人當場停止心跳
8女被逼賣淫試車　她接客一半猝死
高雄女遭輾肢體變形亡！　警急尋家屬
習近平93大閱兵　賴清德發聲
午後雷雨發展旺盛！　「琵琶」颱風最快今晚生成
屁孩「筷子擋壽司」引眾怒　台灣壽司郎急消毒發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

世界冠軍歸國！蔣萬安請東園少棒大啖牛排　加碼要辦凱旋遊行

綠議員何孟樺自曝子宮肌瘤將開刀　「始終沒有勇氣好好面對」

宋楚瑜：兩岸要相親相愛　陸不會靠武力解決問題

李乾龍放棄勸盧秀燕選黨主席　曝與郝龍斌通電內容讚「好人才」

高歌台灣光復紀念歌！　宋楚瑜籲：珍惜中華民國得來不易的和平

賴清德回應習近平93閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平　記取歷史教訓

中國九三大閱兵「三巨頭」同台　民進黨：如邪惡軸心嘉年華

數學爛惹禍！國民黨財劃法公式出包「33億剩7億」　藍委急喊再修一次

勞動部傳明年增31億加發生育給付　育嬰按日請假雇主有獎勵

揭黃國昌6作為邁向「成功之路」　苦苓：我真的佩服

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

世界冠軍歸國！蔣萬安請東園少棒大啖牛排　加碼要辦凱旋遊行

綠議員何孟樺自曝子宮肌瘤將開刀　「始終沒有勇氣好好面對」

宋楚瑜：兩岸要相親相愛　陸不會靠武力解決問題

李乾龍放棄勸盧秀燕選黨主席　曝與郝龍斌通電內容讚「好人才」

高歌台灣光復紀念歌！　宋楚瑜籲：珍惜中華民國得來不易的和平

賴清德回應習近平93閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平　記取歷史教訓

中國九三大閱兵「三巨頭」同台　民進黨：如邪惡軸心嘉年華

數學爛惹禍！國民黨財劃法公式出包「33億剩7億」　藍委急喊再修一次

勞動部傳明年增31億加發生育給付　育嬰按日請假雇主有獎勵

揭黃國昌6作為邁向「成功之路」　苦苓：我真的佩服

世界冠軍歸國！蔣萬安請東園少棒大啖牛排　加碼要辦凱旋遊行

強震滅村「挖墳」心碎一幕曝光！　阿富汗增至1400死

綠議員何孟樺自曝子宮肌瘤將開刀　「始終沒有勇氣好好面對」

關稅戰掀狂風巨浪！TISA成股海浮木　什麼是TISA？懶人包8大問題一次看

GIS-KY獨供蘋果三大產品　郭明錤：最壞時期已過

花蓮秋祭國殤大典！徐榛蔚率各界緬懷先賢烈士致最高敬意

最老FRIDAYS退場　醫美診所月租36萬搶卡位

母謊稱出國玩「竟赴瑞士安樂死」！回家只剩骨灰　女兒收包裹崩潰

台南秋祭革命先烈暨陣亡將士　黃偉哲：精神永存激勵後人

蕾菈18歲嫁2年男友「懷孕被劈腿」離婚！　戀湯宇1年二婚仍告吹

【粗心惹禍！】狗進電梯主人沒跟上！門一開路人驚恐抱緊救援 #中國大陸

政治熱門新聞

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

33億剩7億！國民黨財劃法公式出包　藍委急喊再修一次

苦苓揭黃國昌6作為邁向「成功之路」

賴清德回應習近平93閱兵　「台灣不拿槍桿子紀念和平」

沈伯洋針孔案　醫點1關鍵：常是被害妄想前奏

警方寄發通知書　黃國昌：針對我一人就好

不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」

洪秀柱參加中共93閱兵　回擊陸委會

蔡阿嘎遊日本驚見「神似賴清德」武士像　釣出本人親回「這句話」

勞動部傳明年增31億加發生育給付

今年國慶主視覺曝　他以為是網友kuso

台灣9海纜已斷？　賴清德親自闢謠

更多熱門

相關新聞

只提終戰不提抗戰？　賴政府的歷史敘事、國族建構策略及其侷限

只提終戰不提抗戰？　賴政府的歷史敘事、國族建構策略及其侷限

從2025年7月至10月，中共試圖運用對日抗戰勝利80周年、聯合國成立80周年、台灣光復80周年，準備對台灣進行國際法律戰及歷史敘事戰。6月海峽論壇期間全國政協主席王滬寧宣稱，今年是抗日戰爭與反法西斯戰爭勝利、台灣光復80周年，見證「兩岸同胞捍衛中華民族尊嚴、保衛共同家園」。中共舉辦「三個八十周年紀念與台灣問題」活動，藉抗戰勝利、聯合國成立與臺灣光復八十周年，聲稱戰後國際秩序已確認台灣是中國不可分割一部分。

33億剩7億！國民黨財劃法公式出包　藍委急喊再修一次

33億剩7億！國民黨財劃法公式出包　藍委急喊再修一次

綠狂轟蔣萬安挺白走讀傷警　北市府回擊了

綠狂轟蔣萬安挺白走讀傷警　北市府回擊了

洪秀柱赴中共閱兵　王婉諭「開轟國民黨」

洪秀柱赴中共閱兵　王婉諭「開轟國民黨」

小草瘋傳「賴清德痛罵鄭麗君」AI片　民進黨已檢舉：譴責惡劣造假

小草瘋傳「賴清德痛罵鄭麗君」AI片　民進黨已檢舉：譴責惡劣造假

關鍵字：

國民黨李乾龍鄭麗文盧秀燕黨主席

讀者迴響

熱門新聞

YTR蕾菈宣布離婚！

江祖平怒PO性侵男正面照！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

台積電工程師　公務機當約砲神器

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

快訊／台積南京廠豁免遭美撤銷　經部深夜回應

王心凌爆「復合」吳克群！機上去廁所他貼心護駕

快訊／美撤銷南京廠豁免　台積電回應

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面