李乾龍放棄勸盧秀燕選黨主席　曝與郝龍斌通電內容讚「好人才」

在台中市長盧秀燕拒絕參選後，國民黨主席改選缺乏重量級人士出馬，演變成中生代參選爆炸情況，現在有意參選者已達8人，幾乎可以組隊打棒球。反朱大將、國民黨前秘書長李乾龍今（3日）受訪表示，大約在三、四天前，有最後一次勸進盧秀燕，但盧不參選的意志堅定，所以大家也不再為難她；至於有意參選，但仍未表態的前台北市長郝龍斌是否有拜會過？李乾龍則說，是有透過電話聯絡過，雖然郝龍斌還沒表態，但確實也是一位人才。

宣布角逐國民黨下屆主席的鄭麗文今日上午前往拜會李乾龍。鄭麗文表示，在國民黨最低迷的時候，李乾龍真的是殫精竭慮，為了黨付出貢獻，大家都看在眼裡，接下來也是非常關鍵時刻，國民黨要再度崛起，不但要世代交替，而且要老幹新枝，更何況李乾龍也非常關心這次主席選舉。

談到黨主席選舉，李乾龍則說，國民黨在野這麼長的時間，這次是最接近重返執政的一次，選出一位真正能帶領國民黨重返執政的黨主席非常重要。看到這次中生代踴躍表態參選，鄭麗文是中生代中非常被看好的戰將，她也是政戰的女兒，和軍方系統很有關係，當然，不是因為有軍方支持就能當選，而是從她過去擔任立委的表現等各方面，可以看到她的轉變與能力。李乾龍稱讚，鄭麗文在中生代中算是非常傑出的，期盼有更多中生代能向國民黨靠近，讓台灣走向和平。

被問到是否再次勸進盧秀燕？李乾龍回應，大約在三、四天前做了最後一次努力，但盧秀燕棄選的意志非常堅定。現在看到這麼多中生代勇於表態，自己也真的是非常高興，政黨應該要有老幹新枝，不僅需要年輕人，老一輩也應該站在後面支持，指導中生代勇往直前。

至於外傳郝龍斌有意參選，是否有拜會過？李乾龍透露，有透過電話聯絡過，「我們一直以來都有很深的友誼與交情，我也有邀請郝伯伯到家裡吃飯，雙方一直保持很好的聯繫關係。」媒體追問「是否希望郝龍斌出線？」他說，雖然郝龍斌還沒表態，但真的也是一位人才。