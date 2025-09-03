8人放話參選國民黨主席　她笑「說說不要錢」：有1320萬才能登記

▲朱立倫即將交棒，表態參選者眾。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席10月改選，在現任黨主席朱立倫堅持交棒、台中市長盧秀燕又拒絕參選後，包括立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中央委員孫健萍、彰化縣議會議長謝典林、前國代蔡志弘等人表態有意角逐，如今再添律師李漢中。不過，台北市議員游淑慧提醒，登記參選時需要繳包括保證金、作業費在內的1320萬元費用，可能會嚇走很多人，但反正都是「說說不用錢」。

國民黨目前表態有意參選黨主席的有包括孫文學校總校長張亞中、國民黨中常委孫健萍、前立委鄭麗文、前彰化縣長卓伯源、黨前副秘書長張雅屏、立委羅智強、彰化縣議會議長謝典林，還有律師李漢中也在9月3日凌晨宣布參選，選局呈現參選爆炸，被形容是幾乎可以組成棒球隊，但因缺乏「夠份量」的人選，讓基層相當焦慮。

北市議員游淑慧就說，最近每天早上起來，就有國民黨主席參選再增一人的新聞，還有中央委員開玩笑跟她說，「不然妳也來宣布參選吧！」游淑慧指出，國民黨主席參選資格是要「曾任中央評議委員、中央委員」，且未曾受停權1年以上、撤銷、開除或註銷黨籍處分，並未犯有主席選舉辦法中「排黑條款」規定者，以及已繳清2022至2024年3年黨公職募款責任額的黨員，才具備參選黨主席資格。

游淑慧也提醒，登記參選時還須繳交領表登記費20萬元、選舉作業費300萬元與參選保證金1000萬元共1320萬元，其中保證金得以本票押付，不過看到1320萬元後，「大家應該都會嚇到了」，那就只好宣布不選囉！反正說說而已不用錢。