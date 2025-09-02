小英男孩被監聽「爆料公社」早揭露　藏錢方法跟陳佩琪一樣

▲鄭亦麟赴英取得能源政策碩士，返台成為民進黨財經政策幕僚，涉弊事件震撼各界。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊掌握，檢調之所以知道鄭亦麟另藏關鍵手機，因為早在前年底，臉書《爆料公社》有人以「國人遭監控！暗網驚現高價出售情治機關偵控數據，速查你有無在列！」爆料，並附上被監控者及監控單位，其中包括不少政商名流或高階軍事將領。

巧合的是，鄭亦麟被監聽訊息也出現在該份名單，根據暗網資料顯示，不論真實與否，鄭亦麟當時掛名行政院院長室機要，監聽時間從前年11月起，也由於監聽名單曝光後，鄭亦麟行事趨於低調，自此不在手機聊到敏感事務，檢調監聽形同斷點。

▲鄭亦麟協助經濟部在中南部推動光電產業，卻以台電饋線容量索賄遭收押。

辦案人員發現，鄭亦麟掌握綠推中心最關鍵職務，能夠透過管道直通經濟部，接壓施台電「開綠燈」，要求優先撥配較高額度「饋線容量」，給泓德能源與東煒建設發展光電產業再趁機索賄，廠商得以早一步發電回送台電獲利，因此送錢給鄭亦麟，鄭拿到大筆現金後，竟跟柯文哲妻子陳佩琪一樣，都用ATM存現金，「收錢手法十分膽大妄為。」 本刊掌握，他月薪近20元，但從刷卡金額不難看出享受高檔生活的一面，常呼朋引伴大啖美食，過去常光顧全台唯一的米其林一星牛排館「A CUT」、輝達創辦人黃仁勳愛店之一「吉品海鮮餐廳」及「鄒記食舖」等知名私廚吃飯。

▲臉書《爆料公社》有人爆料「國人遭監控」，並附上被監控者及監控單位，鄭亦麟被監聽訊息也出現在該份名單。

詭異的是，即便鄭經常流連高檔餐廳，但幾乎每月都有不明金流存入銀行帳戶，經常捧著大筆現鈔至ATM存款，一個月最多存進30萬元，少則5萬元，前後存了950萬元，藏錢手法與前台北市長柯文哲妻子陳佩琪如出一轍，他從ATM存現金的過程，都被監視錄影機錄下，也成為收押原因之一。 由於鄭亦麟對於密集使用ATM存錢無法提出合理解釋，加上他在這時間向台電施壓饋線容量，帳戶金流恐成贓款遭沒收。



