「小英男孩」打著前副閣揆名號索賄　錢多到用ATM分次藏

▲有「經濟部小鮮肉」之稱的綠推中心前副執行長鄭亦麟涉嫌索賄及滅證，加上近千萬財產來源不明遭收押禁見。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有「經濟部小鮮肉」之稱的「綠能科技產業推動中心」（綠推中心）前副執行長鄭亦麟涉嫌索賄遭收押，檢調查出，他打著前副閣揆沈榮津頭銜在外招搖撞騙，不但施壓經濟部及台電要配合供電給廠商，安插親友向光電業者按月領錢收賄，並介入離岸風力發電，由於他名下近千萬元來源不明，辦案人員查出他與柯文哲妻子陳佩琪一樣，都將現金分次存入ATM，藏錢手法如出一轍。

由於鄭亦麟對於密集使用ATM存錢無法提出合理解釋，每月最多存入30萬元，遠超過他的收入，加上他在這時間向台電施壓饋線容量，帳戶金流恐成贓款遭沒收；至於陳佩琪則帶現鈔用ATM密集存進自己及長子柯傅堯、長女柯傅蓉、次女柯傅瑄等3名子女帳戶，前後逾60次且共存619萬元，期間適逢台北市議員應曉薇針對京華城容積案與柯文哲便當會後及京華成容積率確定為840%發照及柯文哲與沈慶京單獨見面後，真相仍有待司法查明。

▲鄭亦麟密集使用ATM將來源不明現金存入帳戶，過程全被監視器錄下，與陳佩琪手法如出一轍。

此外，本刊調查，鄭亦麟安插親友向泓德能源與東煒建設二家公司索賄，他利用沈榮津的信任，連沈準備卸下公職，轉往民間企業發展是否涉及旋轉門條款，沈榮津也和鄭亦麟商量，不過，檢調初步清查沈榮津及其周遭親友金流並未發現異狀，研判鄭亦麟偷偷拿著機密內部公文且利用沈榮津名號在外招搖撞騙。

財經大師謝金河曾公開盛讚台灣綠電產業從沙漠到成為綠洲，不論離岸風電、太陽光電碰到困難時，都靠人稱「阿北」的沈榮津跑腿、積極協調促成，他堪稱光電產業最重要推手。

▲前行政副院長沈榮津曾身兼綠能會議召集人，推動光電風力產業不遺餘力，鄭亦麟打著他名號在外索賄。

一名風電業者告訴本刊，饋線容量攸關電網配電系統中可供再生能源，例如太陽能光電或風電的發電設備連接併網的可用容量額度，若容量有限，光電業者就需申請或排隊才能取得，否則無法將所發電力併聯輸送到主電網供電運作。因此，饋線容量成為供電稀有資源，有本事的廠商甚至可透過管道取得更高的額度，一旦有人上下其手，透過關說或行賄即爆發弊案。 本刊調查，鄭亦麟現年34歲，他從台大經濟系畢業，即赴英國倫敦大學取得經濟及能源環境政策碩士學位，拿到碩士返台後，在民進黨「台灣世代智庫」擔任研究員，後來擔任能源政策操盤手之一，以筆名「Luke」與「核能流言終結者」黃士修筆戰而成名。 鄭亦麟在27歲即任綠能推動辦公室副執行長，由於參與數兆元的光電產業與離岸風力政策推動，加上他與沈榮津互動頻繁，成為不少再生能源業者亟欲攏絡的對象，前途一片看好，卻把持不住自己，恐遭司法重判。



