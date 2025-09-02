USB「小沈1500」　柯文哲不完全承認也不完全否認

▲基隆市副市長邱佩琳（圖）出庭證實，謝國樑母親的200萬元是柯文哲在市長室親收，另林命群及周俊吉妻各200萬元是柯派人至她家向管理員拿取。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

柯文哲在京華城案與副市長彭振聲放水、圖利的犯行已逐一在法庭鞏固，收賄方面，邱佩琳等人已出庭證稱，USB行動硬碟金主名單後的數字，指的都是錢（金額），但柯至今對「小沈1500」仍是一再閃躲，10月7日台北地院將詰問柯，屆時柯若無法排除「小沈1500」指的是收沈慶京1,500萬元，這部分連同沈找7個人頭以假政治獻金真行賄的210萬元，可能都會被認定是違背職務所收的賄款而重判。

柯文哲案目前除了邱佩琳等人證出庭證稱柯文哲在市長室收現金，陳盈助的300萬元、謝國樑母親的200萬元均屬之，對柯文哲最不利的是還有6大親筆指令主導京華城案，前3項親筆事證均是對前台北市副市長林欽榮的指示，當時柯對京華城要求合法未予放水，讓京華城在柯第一任市長任內爭取容積率時處處碰壁；2018年柯當選第2任市長並創立民眾黨打算要選總統，在資金及政治人脈有需求下，柯先與沈慶京在威京集團及市長室密會破冰，接著下指令給新任副市長彭振聲，依據京華城的要求給予違法的20%容積獎勵並收賄。

▲會計師范有偉（圖）證稱，在自家地下室拿500萬元現金給柯文哲親收。

柯文哲與彭振聲等共犯讓京華城案起死回生，並無中生有獲20%容積獎勵的圖利事證已在法庭逐漸鞏固，金流部分，邱佩琳出庭證實國樑母親的200萬是由她帶至柯文哲的市長室由柯親收，林命群及周俊吉妻的各200萬則是柯派人至她家向管理員拿取，邱清章證稱替博奕教父陳盈助拿300萬元至市長室由踩飛輪的柯文哲親收。

柯文哲USB金主名單上的13筆，12筆數字已證明全是錢，合議庭法官如何認定「小沈1500」，將是全案是否成立收賄罪重要關鍵，柯文哲在偵查及審理時對「小沈1500」的說法，柯不完全承認也不完全否認。

▲邱清章（圖）證稱，替「博弈教父」陳盈助拿300萬元至市長室，由踩飛輪的柯文哲親收。

柯文哲對於「小沈1500」，去年在偵查中曾說，是金主他們自己去處理、至少要知道誰有幫助過我們，柯文哲去年12月26日全案起訴移審時，審判長江俊彥請柯文哲對此說明，當時江俊彥問柯文哲USB行動硬碟的Excel檔有一筆記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，柯當時回答：「我被問4個月了，這檔案誰做的，我不曉得，所以我沒法回答裡面的問題，我很確定沈慶京沒有「親自」交付我1500萬元。」江俊彥當時問柯：「檔案是誰做的？」柯答稱：「不是我，我不知道，我不確定的事，我就不要講了，我不知道。」

今年8月28日法院開庭時，檢察官姜長志在法庭上表示「不像有人被問到『小沈1500』卻永遠不回答，態度迥然不同」，柯文哲聽到後立即說「好啦，你厲害啦，我跟你說，民進黨不會永遠執政啦」姜接著說「不管誰執政，犯罪的人就是要去坐牢」沈慶京的律師隨即為柯抱不平，在法庭上與檢察官吵架。

對於「小沈1500」法院訂於10月7日詰問柯文哲，屆時柯文哲將難以再閃躲「小沈1500」，此外，柯文哲曾在2023年11月3日傳訊息給黃珊珊指「小沈已給過」被檢察官認為可證明柯文哲收沈慶京賄款，法院預訂在10月21日針對政治獻金弊案傳喚黃珊珊作證。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



更多鏡週刊報導

新聞內幕／京華城案鐵證咬死涉貪犯行 柯文哲6大親筆指令曝光

柯涉貪親筆鐵證／京華城起死回生柯文哲全知情 6親筆便簽曝關鍵轉折

柯涉貪親筆鐵證1／法官告知應曉薇1新罪名 曝京華城案攻防走向