社會 社會焦點 保障人權

應曉薇有新罪名！　柯文哲要無罪脫身可能性低

柯文哲（左）與彭振聲（右）被檢察官認定是圖利京華城共犯，彭已認罪。

▲柯文哲（左）與彭振聲（右）被檢察官認定是圖利京華城共犯，彭已認罪。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊取得柯文哲在京華城案6項親筆鐵證，打臉柯辯稱京華城案沒下過指示、不知情的說法，加上北院已針對關鍵被告應曉薇諭知，要針對不違背職務收賄一併答辯，官司對柯文哲明顯不利，將來京華城案的被告，可能分為不違背職務收賄的應曉薇及違背職務收賄的柯文哲與涉圖利的彭振聲3組進行法庭攻防。

法界人士研判，全案審理進入深水區，柯文哲等被告要無罪脫身可能性極低。審判長江俊彥上週對應曉薇等被告有一項最新諭知，告知她除了對遭起訴的違背職務收賄罪外，也要針對不違背職務收賄罪一併答辯，種種事證顯示，官司對柯極為不利。

前台北市長柯文哲因涉京華城案遭羈押近1年，民眾黨上週末在台北市自由廣場舉辦司法走讀行動，柯文哲母親何瑞英坐著輪椅，與柯妻陳佩琪都現身，高喊要求公平審判，隊伍數度與警員爆發推擠，活動在下午落幕前，民眾黨主席黃國昌在場揚言，沒有放出柯文哲，他們誓不甘休。

前北市副市長林欽榮（圖）作證時指，柯市府創設獎勵容積率給京華城，多給1平方公尺就是圖利，後遭柯文哲批偽證。

▲前北市副市長林欽榮（圖）作證時指，柯市府創設獎勵容積率給京華城，多給1平方公尺就是圖利，後遭柯文哲批偽證。

儘管民眾黨全力操作柯文哲是「遭司法迫害的受害者」，但台北地院審理京華城弊案的時程不受影響，並已訂出最新計畫，預計10月16日詰問京華城案最後一位證人、親手在自家地下停車場拿500萬元現金給柯文哲的會計師范有偉；11月4日詰問政治獻金案最後一位證人、木可公司會計何璦廷，12月11日起連2天開庭提示證據，15日起連續8個上班日全天言辭辯論，24日辯論終結並公布宣判日期，預計最快明年2月中宣判，屆時若柯仍未交保停押，將待全案上訴二審後，由高院決定是否續押。

知情人士指出，審判實務上及最高法院大法庭見解，對於民代收錢辦事，如在SOGO案中收賄的前立委蘇震清等人，一審均依不違背職務罪判處有罪，至於柯文哲和應曉薇的官司下場如何，仍有待觀察。柯文哲與黃國昌或許嗅到不利氣息而改變策略，接連的政治操作與群眾動員企圖影響法院判決態度明顯，屆時法院如何判決，社會大眾都在等待答案揭曉。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


新聞內幕／京華城案鐵證咬死涉貪犯行　柯文哲6大親筆指令曝光
柯涉貪親筆鐵證2／檢緊扣柯USB13金主　揭「小沈1500」法庭對決時間
柯涉貪親筆鐵證／京華城起死回生柯文哲全知情　6親筆便簽曝關鍵轉折

