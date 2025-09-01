台南市勞工局「合理調整」獲金獎　推共融職場創永續典範

▲台南市勞工局榮獲2025台灣永續行動獎金獎，市長黃偉哲（前排中）與團隊及產業界代表合影，分享榮耀時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局推動身心障礙者職涯「合理調整」專案，再傳捷報！榮獲2025年台灣永續行動獎最高榮譽金獎，積極推廣職場合理調整，打造友善就業環境，讓身障朋友與多元勞動族群能在平等基礎上發揮所長，實踐聯合國SDG8「就業與經濟成長」，同時落實黃偉哲市長「希望家園」施政願景，展現市府在共融職場與永續發展上的亮眼成果。

市長黃偉哲表示，合理調整是聯合國《身心障礙者權利公約》（CRPD）核心概念，勞工局打破傳統框架，跨單位合作，建立從職前輔導、就業媒合到職場支援的垂直整合服務，並發展出非典型就業模式，包括居家就業、身障講師等新型態工作機會，為身障職涯開創新契機。同時透過宣導活動、提供職場輔具、法令指導，引導企業理解並落實合理調整，協助勞工獲得適切支援。

勞工局長王鑫基表示，會持續推動多元就業服務，讓每位身障朋友不僅能進入職場，更能穩定發展、展現價值，提升經濟能力改善生活，這不僅是政策落實，更是對就業平權與社會共融的積極作為，「希望每一位身障朋友都能在就業過程中找到屬於自己的晴天。」

王鑫基補充，2025年台灣永續行動獎共收到503件申請方案，其中中央與地方政府局處就有103件。勞工局能脫穎而出奪下金獎，代表外界對台南促進身障就業平權的高度肯定，也彰顯市府攜手產業界邁向聯合國永續發展目標（SDGs）的決心。為深化理念推廣，勞工局9月3日將與勞動部舉辦「職場合理調整概念與實務宣導說明會」，進一步提升勞僱雙方對合理調整的認識與應用，強化共融職場意識，促進身障朋友穩定就業。