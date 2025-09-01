台南左鎮噶瑪噶居寺普渡物資回饋偏鄉　516戶弱勢家庭受惠

▲台南左鎮噶瑪噶居寺普渡法會後將物資化為福袋，回饋左鎮、玉井、南化、楠西四區弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市山區偏鄉弱勢家庭再添溫暖！左鎮噶瑪噶居寺延續去年的「弱勢家庭福袋物資計畫」，1日於左鎮區公所前舉辦物資捐贈儀式，將中元普渡法會的物資，化為實際行動回饋在地，捐贈給左鎮、玉井、南化、楠西等四區低收及中低收入戶，共計516戶1211人受惠，每戶一箱福袋，內容包含罐頭、泡麵、乾糧、沖泡包、克寧高鈣奶粉等民生必需品。

捐贈儀式由噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切率執事會成員及顧問出席，南市社會局副局長葉誌明代表回贈感謝狀，肯定寺方將普渡精神延伸至對偏鄉弱勢的關懷。左鎮、玉井、南化、楠西四區區長與地方里長也到場感謝，認為此舉在天災頻繁、物價高漲之際，對偏鄉居民是及時雨。

洛本天津仁波切表示，普渡不僅是宗教儀式，更是一種佈施的實踐；噶居寺結合民間信仰舉辦法會，會後將供品轉為福袋贈予弱勢家庭，希望信眾將慈悲轉為具體行動，把佛法落實於生活中，利益眾生、安定人心。

寺方指出，今年特別針對偏鄉長者營養需求，準備1200罐高鈣奶粉，並依各區需求將物資隨機打包，由各區公所與社福中心協助發放，未領取部分將轉贈獨居長輩或身心障礙者，讓佛恩廣被、眾生同沐溫暖。