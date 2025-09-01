　
地方 地方焦點

台南中華東路路橋側水管破裂　路基掏空緊急封路搶修

▲台南市中華東路中華路橋大同國小後門，1日上午驚傳道路積水！工務局獲報後發現竟是自來水管破裂，沖刷造成路基流失，緊急封路搶修。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市中華東路中華路橋大同國小後門，1日上午驚傳道路積水！工務局獲報後發現竟是自來水管破裂，沖刷造成路基流失，緊急封路搶修。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中華東路中華路橋大同國小後門，1日上午驚傳道路積水！工務局獲報後發現竟是自來水管破裂，沖刷造成路基流失，緊急封路搶修，市府呼籲用路人提前改道，避免交通打結。

工務局指出，1日早上7時接獲通報，中華東路中華路橋側車道出現大量積水，經派員檢查，發現下方250mm舊水管破裂，水勢沖刷導致路面與人行道下方路基流失，AC路面掏空、人行道受損範圍達長約25公尺、寬2公尺、深2公尺，情況嚴重。

由於事故地點鄰近大同國小後門，今天又適逢開學日，為避免家長接送學生時發生危險或交通壅塞，工務局已協調自來水公司與校方通知家長避免前往後門接送，並請家長改走其他路線。

▲台南市中華東路中華路橋大同國小後門，1日上午驚傳道路積水！工務局獲報後發現竟是自來水管破裂，沖刷造成路基流失，緊急封路搶修。（圖／記者林東良翻攝，下同）

工務局進一步說明，自來水公司上午8時已到場開挖搶修，預計1日下午5時前完成管線修復，再進行灌漿回填與路面修復作業。暫定2日中午後可全數修復完成，但若搶修過程中發現其他淘空情況，工期恐會延長，屆時將再公告最新資訊。

工務局也特別針對中華陸橋進行檢測，確認橋梁結構安全無虞，不影響通行安全。現場已有交維人員指揮交通，市府籲請用路人配合交通引導並避開該路段，讓搶修作業順利進行，早日恢復道路通行。

08/31 全台詐欺最新數據

