地方 地方焦點

台南推「健康早餐GO」　黃偉哲：養成吃早餐習慣學力健康雙加分

▲台南市府推出「健康早餐GO」活動，黃偉哲與營養師示範健康早餐搭配。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市府推出「健康早餐GO」活動，黃偉哲與營養師示範健康早餐搭配。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「早餐不能省，更要吃對！」台南市政府1日舉辦「健康早餐GO—學力營養雙加分」記者會，市長黃偉哲與營養師聯手示範如何搭配早餐，呼籲青少年養成吃早餐的好習慣，吃出健康力，提升學習表現。

▲台南市府推出「健康早餐GO」活動，黃偉哲與營養師示範健康早餐搭配。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，今天是開學日，許多學生剛進入國小或國中，需要適應新環境，但養成早餐習慣不能等，尤其要避免垃圾食物當早餐，影響營養均衡。市府衛生局也特別設計多款健康早餐食譜並拍攝影片，提供家長與學生參考，讓孩子一早就能補足活力、學習更有精神。

衛生局指出，依據國健署調查，目前青少年過重與肥胖比例高達28%至30%，不僅影響專注力與學習成效，也增加慢性病風險。青少年正值成長黃金期，均衡營養對學習力與長期健康有決定性影響。市府透過推廣健康早餐，盼培養良好生活習慣，從早餐開始「吃」出健康力。

▲台南市府推出「健康早餐GO」活動，黃偉哲與營養師示範健康早餐搭配。（記者林東良翻攝，下同）

此外，市府同步推出「健康早餐GO—校園健康飲食獎勵活動」，只要是台南市國中以上至大專院校學生，上傳自己早餐餐點照片，即可參加抽獎。營養師也會依「我的餐盤」六口訣評比餐點，藉此提升學生健康飲食的自主選擇力。活動至10月10日止，詳細資訊可上台南市衛生局網站查詢。

▲台南市府推出「健康早餐GO」活動，黃偉哲與營養師示範健康早餐搭配。（記者林東良翻攝，下同）

今日活動現場並播放宣導短片，實地訪問學生的早餐習慣，由營養師示範如何用便利商店與早餐店常見食材，快速搭配出兼具營養與美味的健康餐點，展現外食族也能吃得聰明、健康。立委林俊憲、陳亭妃辦公室代表及多位議員服務處人員也到場關心。

