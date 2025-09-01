台南2025年聯合婚禮登場限額50對　曾文園區見證幸福

▲台南市2025年聯合婚禮首度移師曾文市政願景園區舉行，限額50對新人參加。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市2025年聯合婚禮將於11月29日（六）登場，今年首次移師第三行政中心——曾文市政願景園區舉辦，限額50對新人參加，其中台南市民40對、外縣市10對，報名自9月5日中午12時起至9月26日止，額滿即止，歡迎準新人們踴躍報名，共同見證最浪漫的戶外婚禮。

市長黃偉哲表示，曾文市政願景園區前身為首府大學，如今轉型為市府第三行政中心，象徵「新起點、新希望」。今年特別選擇在此舉辦聯合婚禮，期盼新人們以園區為人生新篇章的起點，共啟屬於彼此的幸福願景。

聯合婚禮不僅是結婚儀式，更是新人邁向幸福人生的重要起點。台南市除了提供便捷的結婚登記服務，也用心打造浪漫氛圍，讓每對新人留下珍貴回憶。今年市府更準備豐富賀禮，包括台南在地優質行李箱與涼被、美式咖啡機、紀念金鏟、手工香皁、無患子禮盒等，並加碼幸福抽獎，展現滿滿心意與祝福。

民政局長姜淋煌表示，只要新人雙方有一方設籍台南或在台南生活（須提供在職等相關證明文件），以及今年已辦理結婚登記者，即可報名參加。報名網址：https://www.beclass.com/rid=30500c868a9f0eb8360b，歡迎新人們把握機會，在幸福願景的曾文園區共啟人生新篇。