政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北京93閱兵「CRINK」領袖齊聚　台灣政界擬出席政要名單一次看

▲▼ 2025「九三大閱兵」、徒步方隊、閱兵村、女民兵、三軍儀隊、維和部隊 。（圖／記者陳冠宇攝）

▲2025「九三大閱兵」預演 。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陶本和／台北報導

中國大陸將在9月3日舉行「反法西斯暨抗日勝利八十週年」為主題的閱兵典禮，將出席的國家領袖包括，俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩與伊朗總統等「CRINK」聯盟領袖都將齊聚。至於台灣方面，擬出席的政界人物，根據國安單位掌握，包括國民黨前主席洪秀柱、國民黨前秘書長李乾龍、國民黨中常委何鷹鷺、新黨主席吳成典、新黨副主席李勝峰等人。

中國大陸9月3日舉行的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」，近日已公布受邀出席的國家元首，包括俄羅斯總統普丁、朝鮮勞動黨總書記金正恩、伊朗總統裴澤斯基安，所謂「CRINK」聯盟的領袖齊聚，加上眾多全球南方國家威權國家政要。

在台灣政界擬出席人士方面，根據國安單位掌握，包括：國民黨前主席洪秀柱、國民黨前秘書長李乾龍、國民黨中常委何鷹鷺等人。對此，國安人士表示，這三位均為國民黨中常委或以上的重要人士。

其他統派與政黨人士則包括：新黨主席吳成典與副主席李勝峯，率10餘名新黨黨員參加；另外，勞動黨主席吳榮元、統一聯盟黨副主席李尚賢、台南市黃埔三軍五校校友會創會理事長李春峰，也擬率會員與眷屬共10餘人參加。

▲洪秀柱出席連戰連方瑀鑽石婚宴。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨前主席洪秀柱。（資料照／記者林敬旻攝）

對此，一位國安官員表示，國內重要政黨與相關人士出席閱兵，有向國際社會的錯誤訊號與台灣形象風險。他說，中國藉由聚集普丁、金正恩、伊朗、白俄羅斯等「反西方」國家領袖，在閱兵中展示軍事與外交意圖，意在強化與西方對抗的象徵聯盟形象。

該人士表示，如果台灣政黨人士高調參與該活動，尤其是國民黨政要，恐讓國際社會以為台灣主要政黨對中方主張存在默許或認同，引發外交形象混淆與爭議。他認為，這對北京及國際社會釋出錯誤訊號，相關政黨應明確表態出席者的行為不代表台灣與國人立場，以確保國際社會不誤解台灣的民主政治與主權立場。

▼國民黨前秘書長李乾龍。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼國民黨前秘書長、侯友宜新北市競選總部總幹事李乾龍。（圖／記者李毓康攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

中國大陸台灣政治閱兵典禮國際關係政治人物

