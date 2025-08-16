稱「習近平保證任內不犯台」　她揪川普1句：犯台他會這麼做

▲雙普會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在阿拉斯加展開高峰會，川普會後接受《福斯新聞》採訪時，透露中國國家主席習近平曾承諾，只要他還是總統，就永遠不會攻打台灣。對此，政治評論員吳靜怡就質疑，這樣的口頭保證「能當台灣的安全保單嗎？」開酸川普曾說「若中國犯台會轟炸北京」。

川普表示，習近平曾保證，只要自己還在位，中國就不會入侵台灣，只要川普還是總統，就永遠不會那麼做。但習近平也說自己非常有耐心，中國也是。對此，吳靜怡直問，「習近平對川普的口頭保證，能當台灣的安全保單嗎？」畢竟川普過去甚至曾聲稱，如果中國入侵台灣，他會轟炸北京。

吳靜怡認為，川普這番言論正值與普丁會晤之際，更突顯美中台議題與全球地緣衝突的交織，也展現川普慣用的「瘋子理論」與交易式外交。

她進一步指出，川普曾多次指責台灣「偷走我們的晶片業務」，甚至要求台灣為自身國防「付錢給美國」，還把美國比喻成保險公司，而台灣「什麼都沒給」。川普任內對台灣半導體產品課徵關稅，雖然從32%降至20%，但依舊是沉重負擔，「表面上川普維持戰略模糊，但言行卻讓這種模糊性變得更加複雜。」

談到習近平的話，吳靜怡強調「我非常有耐心」正好反映了北京長期以來將「統一台灣」視為核心利益，並非放棄，只是暫時擱置。她提醒，中國灰色地帶戰術持續加壓，「從海、空頻繁越過海峽中線，早已讓台灣壓力山大。」

最後，她呼籲台灣不要只依賴美國的保證，而是要自強，「此刻更需要加速國防現代化、深化與美日澳的聯盟，並推動經濟多元化，以防中國的長期壓力。和平不是靠他人承諾，而是靠自身實力與國際支持。」