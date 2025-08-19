王毅對話印外長蘇傑生：中印關係呈現回歸合作主航道的積極態勢

▲大陸外長王毅與印度外長蘇傑生在新德里會談。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部長王毅昨（18）日與印度外長蘇傑生會面。雙方均認為中印關係正逐步走出低谷，呈現重返合作主航道的積極態勢，今（2025）年時值中印建交75週年，印度總理莫迪也將赴中國訪問，雙方也重申將把握歷史經驗，推動雙邊關係穩定發展。

王毅指出，當前國際局勢面臨單邊主義與保護主義挑戰，中印作為全球人口最多的兩個發展中國家，應展現大國擔當，推動世界多極化和國際關係民主化，「習近平主席與印度總理莫迪在喀山的會晤為兩國關係重啟定下方向，近期各層級交流恢復、邊境局勢維持穩定，印度香客重新赴西藏神山聖湖朝聖，顯示雙邊互動出現改善。」

王毅強調，中方願與印度一道，探索和平共處、合作共贏之道，並推動建設「和平、安寧、繁榮、美麗、友好」的周邊共同家園。

蘇傑生則表示，在兩國領導人指引下，印中關係正逐漸正常化，各領域交流合作不斷推進，感謝中方為印度香客赴藏朝聖提供便利，「雙方作為最大發展中國家，在多邊場合均主張多邊主義與公平世界秩序，應共同維護全球經濟穩定。」

蘇傑生重申「台灣是中國的一部分」，願以建交75週年為契機，深化政治互信，拓展經貿與人文交流，維護邊境和平。他也表態支持中方舉辦上合組織天津峰會，並期待在金磚等多邊機制加強協調合作。