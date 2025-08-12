台灣民意民調／民進黨支持度大跌7百分點、藍微降　民眾黨重回巔峰

▲台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（12日）公布最新民調，政黨支持度部分，民進黨支持度重挫7.1個百分點，來到29.4%，創下2024年1月以來新低；國民黨略減1.4個百分點，來到20.1%；民眾黨回升3.7個百分點，來到15.2%高峰。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，民進黨支持度重創，是相當嚴重系統性危機，需要很長時間贏回人民信任。民進黨大罷免大輸，整個政黨形象已經面目全非。最讓人意外，主導大罷免行動的相關人等，竟然意識不到大罷免已對民進黨、對台灣民主、及對整個台灣政治體系帶來巨大傷害。

民調詢問：「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量...等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現：29.4%民主進步黨，20.1%中國國民黨，15.2%台灣民眾黨，3.3%時代力量，1.1%其他政黨合計，29.8%沒特別支持哪一個政黨，1.1%不知道、拒答。

與上個月相比，台灣人政黨支持傾向出現重大的變化。民進黨支持度重挫7.1個百分點；國民黨略減1.4個百分點，民眾黨回升3.7個百分點，時代力量略增1.6個百分點，中性選民略增2.4個百分點。

游盈隆表示，值得注意的是，民進黨八月政黨支持度重挫7.1個百分點，這明顯是726大罷免大槓龜的政治衝擊。這個打擊讓民進黨2024年1月以來到現在的努力完全化為烏有；也就是說，此刻的支持度已創下2024年1月以來的新低紀錄。

游盈隆指出，事實上，726大罷免大槓龜對民進黨執政當局至少帶來看得見的四大傷害，包括賴清德總統聲望一夕之間跌落谷底、卓內閣施政滿意度創下歷史新低、民進黨政黨支持度重挫7.1個百分點、以及民進黨政黨認同度重創7.3個百分點，只領先國民黨三個百分點左右。這對民進黨執政當局來說，其實是一個嚴重的系統性危機，可能需要很長一段時間復原，很長一段時間後才能贏回民眾的信任、肯定與支持。

游盈隆直言，大罷免絕非沒有輸贏，事實上，民進黨不但大輸，還大傷，整個政黨形象已經面目全非。最讓人意外，也最可怕的是，民進黨內外主導大罷免行動的相關人等，竟然意識不到大罷免已對民進黨、對台灣民主、及對整個台灣政治體系帶來巨大傷害。大罷免過後，就像電影「明天過後」一樣，「風暴會過去，陽光會再出現，但我們熟悉的世界已經一去不回」。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年8月4-6日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1079人，市話757人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。