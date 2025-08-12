　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意民調／民進黨支持度大跌7百分點、藍微降　民眾黨重回巔峰

▲▼台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（12日）公布最新民調，政黨支持度部分，民進黨支持度重挫7.1個百分點，來到29.4%，創下2024年1月以來新低；國民黨略減1.4個百分點，來到20.1%；民眾黨回升3.7個百分點，來到15.2%高峰。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，民進黨支持度重創，是相當嚴重系統性危機，需要很長時間贏回人民信任。民進黨大罷免大輸，整個政黨形象已經面目全非。最讓人意外，主導大罷免行動的相關人等，竟然意識不到大罷免已對民進黨、對台灣民主、及對整個台灣政治體系帶來巨大傷害。

民調詢問：「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量...等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現：29.4%民主進步黨，20.1%中國國民黨，15.2%台灣民眾黨，3.3%時代力量，1.1%其他政黨合計，29.8%沒特別支持哪一個政黨，1.1%不知道、拒答。

與上個月相比，台灣人政黨支持傾向出現重大的變化。民進黨支持度重挫7.1個百分點；國民黨略減1.4個百分點，民眾黨回升3.7個百分點，時代力量略增1.6個百分點，中性選民略增2.4個百分點。

游盈隆表示，值得注意的是，民進黨八月政黨支持度重挫7.1個百分點，這明顯是726大罷免大槓龜的政治衝擊。這個打擊讓民進黨2024年1月以來到現在的努力完全化為烏有；也就是說，此刻的支持度已創下2024年1月以來的新低紀錄。

游盈隆指出，事實上，726大罷免大槓龜對民進黨執政當局至少帶來看得見的四大傷害，包括賴清德總統聲望一夕之間跌落谷底、卓內閣施政滿意度創下歷史新低、民進黨政黨支持度重挫7.1個百分點、以及民進黨政黨認同度重創7.3個百分點，只領先國民黨三個百分點左右。這對民進黨執政當局來說，其實是一個嚴重的系統性危機，可能需要很長一段時間復原，很長一段時間後才能贏回民眾的信任、肯定與支持。

游盈隆直言，大罷免絕非沒有輸贏，事實上，民進黨不但大輸，還大傷，整個政黨形象已經面目全非。最讓人意外，也最可怕的是，民進黨內外主導大罷免行動的相關人等，竟然意識不到大罷免已對民進黨、對台灣民主、及對整個台灣政治體系帶來巨大傷害。大罷免過後，就像電影「明天過後」一樣，「風暴會過去，陽光會再出現，但我們熟悉的世界已經一去不回」。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年8月4-6日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1079人，市話757人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／剛表態參選新北市長　黃國昌率議會民眾黨團拜會蔣萬安
新竹狗園10多隻狗「餓成白骨」慘死　照顧費還收1隻5萬
楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」
楊柳往南偏　侵襲率飆97%！「粉專曝1好消息」：祈禱台南平安
疊加關稅爭議　卓榮泰自我檢討：沒有一而再再而三說明讓大家誤會
高雄恐「雨下到紫爆」　陳其邁：山區致災風險高將進行撤離
楊柳路徑南修往「第4類」僅占9.92%　上次為前年中颱小犬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

白喊大陸地區非外國　她嗆：難道是我國？黃國昌可到北京人大咆哮？

台灣民意民調／民進黨支持度大跌7百分點、藍微降　民眾黨重回巔峰

LIVE／剛表態參選新北市長　黃國昌率議會民眾黨團拜會蔣萬安

遭南韓批外交失禮　綠委建議政委親致電致歉：未盡禮儀就是改進

力阻風電插滿東海岸　藍委揭民調要求中央勒令停止

台灣挨轟外交失禮　卓榮泰要求取得諒解：也請理解外交談判非常辛苦

疊加關稅爭議　卓榮泰自我檢討：沒有一而再再而三說明讓大家誤會

飛官洩總統行程「我們也得到教訓」　柏鴻輝：要求重新檢視所有機密

曝賴清德民調大崩盤5原因　邱毅：恐成第一個任期未滿下台的總統

普發1萬有譜！　卓榮泰：循修正條例送立院「大部分依總統公告」

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

白喊大陸地區非外國　她嗆：難道是我國？黃國昌可到北京人大咆哮？

台灣民意民調／民進黨支持度大跌7百分點、藍微降　民眾黨重回巔峰

LIVE／剛表態參選新北市長　黃國昌率議會民眾黨團拜會蔣萬安

遭南韓批外交失禮　綠委建議政委親致電致歉：未盡禮儀就是改進

力阻風電插滿東海岸　藍委揭民調要求中央勒令停止

台灣挨轟外交失禮　卓榮泰要求取得諒解：也請理解外交談判非常辛苦

疊加關稅爭議　卓榮泰自我檢討：沒有一而再再而三說明讓大家誤會

飛官洩總統行程「我們也得到教訓」　柏鴻輝：要求重新檢視所有機密

曝賴清德民調大崩盤5原因　邱毅：恐成第一個任期未滿下台的總統

普發1萬有譜！　卓榮泰：循修正條例送立院「大部分依總統公告」

蔡司NSLY視界人格測驗登場！一起渲染視界抽沖繩來回機票、Switch等大獎

模仿黎明走紅！楊尚斌凌晨「家人陪伴下離世」　享年43歲

白喊大陸地區非外國　她嗆：難道是我國？黃國昌可到北京人大咆哮？

美光上調財測、HBM需求帶動利多延續　台股記憶體族群狂歡

【廣編】「歐德台灣之音藝術饗宴」重回北台灣　邀舊客戶享音樂盛會

馬斯克質疑蘋果封殺　X、Grok下載量最高卻缺席榜單

台灣民意民調／民進黨支持度大跌7百分點、藍微降　民眾黨重回巔峰

「廁所有人」男好心提醒　女大生竟嗆：干你屁事！他暴走國罵K臉

新竹狗園10多隻狗「餓成白骨」收高額照顧費　現場飄屍臭

涉詐獲假釋不到1年又當人頭戶　他求情「會更小心生活」

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

政治熱門新聞

林岱樺涉貪！　鐵證曝光

即／表態參選新北市長　黃國昌最新形象照曝光

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

反對黃國昌選新北　陳學聖曝原因

台灣民意民調／空前崩盤！賴清德不滿意度破5成　本命區台南也失守

南韓真相會被放鳥轟失禮　林明昕：已道歉獲諒解詫異有不同反應

遭爆料喊住持老公　林岱樺3聲明轟：人格毀滅戰

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

林岱樺與「住持師父」交情超乎一般人　曖昧訊息曝

傳東沙上兵營內床上摟抱海巡下士　空軍：已派員調查並依規定嚴懲

快訊／卓榮泰：必要時候對重要人事做應有處理　以向國人負責

普發1萬有譜！　卓榮泰：循修正條例送立院「大部分依總統公告」

林岱樺傳訊住持　「老公、真想讓大人抱抱」

「反核就是舔共」　黃士修：運轉核電廠省下的錢等於每年可普發1萬

更多熱門

相關新聞

LIVE／剛表態選新北市長　黃國昌拜會蔣萬安

LIVE／剛表態選新北市長　黃國昌拜會蔣萬安

民眾黨主席黃國昌726首波大罷免選後、8月10日民眾黨全代會貫徹「兩年條款」並承諾明年一月底卸任立委之際，兩度表態參選新北市長，並於今（12日）率北市議會民眾黨團，拜會台北市長蔣萬安。《ETtoday新聞雲》安排全程直播。

力阻風電插滿東海岸　藍委揭民調要求中央勒令停止

力阻風電插滿東海岸　藍委揭民調要求中央勒令停止

「雙罷劫」負責人徐尚賢違反個資法起訴

「雙罷劫」負責人徐尚賢違反個資法起訴

疊加關稅爭議　卓榮泰自我檢討：沒有一而再再而三說明讓大家誤會

疊加關稅爭議　卓榮泰自我檢討：沒有一而再再而三說明讓大家誤會

曝賴清德民調大崩盤5原因　邱毅：恐成第一個任期未滿下台的總統

曝賴清德民調大崩盤5原因　邱毅：恐成第一個任期未滿下台的總統

關鍵字：

台灣政治民調民進黨國民黨大罷免民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

快訊／楊柳05：30發海警　估午後發陸警

明全台風雨最劇　楊柳登陸前「強度達巔峰」

林岱樺涉貪！　鐵證曝光

楊柳快閃台灣　發生1情況對南部殺傷力更強

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

家寧半年沒收入「宣布新身分」

快訊／楊柳還會增強！　最新動向曝

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面