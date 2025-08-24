學者拋5看法：AI產業超吃電　現實角度執政黨可能必須轉向

▲總統賴清德針對大罷免與公投結果發表談話。（資料照／記者陳家祥攝）



記者陶本和／台北報導

823罷免與核三重啟公投落幕，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元24日提出五點看法。其中，他認為，核能議題未來台灣可能會朝不同方向前進，畢竟AI產業真的超級吃電，而且如果能源提供無法穩定下來的話，台灣就可能無法在AI產業上取得領先；因此，「從現實的角度來看，執政黨有可能必須也要轉向」。

葉耀元表示，開不開心或失不失望是一回事，但有幾個想法不吐不快。第一，公投綁大選的效果其實沒有很明顯，看起來在意核能議題跟同意／不同意罷免的比例不一致，「換個說法，選民並沒有在連結這兩個不同的議題」。

葉耀元表示，第二，核能的議題在台灣未來可能會朝向不同的方向前進，畢竟AI產業真的超級吃電，而且如果能源提供無法穩定下來的話，台灣就可能無法在AI產業上取得領先，或是跟其他國家合作。

他說，知道綠營的選民多數是反核的，但從現實的角度來看，執政黨有可能必須也要轉向。他附註道，「我來打預防針的」。

葉耀元表示，第三，這次同意對上不同意票的差距，比上次大得多了。所以國民黨的動員還是有出來，但民進黨的動員就看不太出來了，但這有可能是因為熱度消失了，而且自己人也沒有信心可以成功，所以大幅度地降低他們出來投票的意願。

葉耀元說，第四，相信最後罷團很有可能會回來檢討民進黨，但同時間，因為罷免本來就是公民運動，所以要民進黨來負責也很難說得過去。

他表示，總不能罷免連署的時候要用公民運動跟政黨脫鉤，但失敗之後就要當初脫鉤的政黨負責吧，這件事處理得不好，會造成一些不必要的怨懟喔。

最後，葉耀元認為，這次罷免的結果必然會影響2026期中選舉，所以在接下來的半年多的時間，民進黨必須要做出讓民眾「有感」的政策，否則2026會是一場硬仗。