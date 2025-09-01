傳中共93閱兵鎖定馬英九　朱立倫：兩岸訪問一定要守法律

▲朱立倫出席紀念抗戰勝利暨臺灣光復八十週年赴國民革命忠烈祠致敬。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中共將在9月3日舉行抗戰勝利80週年大閱兵，陸委會不斷示警，呼籲國人勿配合參與，但傳出前總統馬英九、國民黨前主席洪秀柱等指標人物仍將赴中參加相關紀念活動。國民黨主席朱立倫今（1日）受訪表示，相關兩岸的訪問都一定要遵守政府通過的法律，在法律的規範之下，不用去禁止任何的個人，但是只要從事相關重要公職，一定要遵守相關法律。

陸委會指出，依兩岸條例第9條之3規定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與中國黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體所舉辦之慶典或活動。

朱立倫今日上午率領國民黨內人士，一同前往國民革命忠烈祠致敬，並紀念抗戰勝利暨台灣光復80週年。被問到國民黨在兩岸間會扮演什麼樣的積極角色？朱立倫說，大家要認清一個事實，抗戰是中華民國政府領導的，國民黨、蔣中正委員長領導的抗戰，中共有參與，但是領導的是國軍、國家，尤其是我們的政府，這是很清楚的歷史不容扭曲，相關兩岸的訪問都一定要遵守政府通過的法律，在法律的規範之下，不用去禁止任何的個人，但是只要從事相關重要公職，一定要遵守相關法律。

朱立倫指出，今年是抗戰勝利暨台灣光復80週年，對中華民國是非常具有歷史意義的日子，中華民國國軍浴血抗戰，一定要緬懷先烈，全國一起慶祝抗戰勝利、紀念這個偉大的日子，今日特別來忠烈祠向所有先烈致敬，尤其是抗戰期間犧牲奉獻的近300萬國軍將士表達最崇敬的敬意，他們捍衛中華民國、守護所有國人，這是我們要感念緬懷的，歷史不容扭曲、遺忘，一定要正確的面對歷史，全國上下尤其是中華民國政府、國家領導人一定要有這樣的基本態度，要共同來紀念抗戰勝利暨台灣光復80週年。