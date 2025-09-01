　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳中共93閱兵鎖定馬英九　朱立倫：兩岸訪問一定要守法律

▲▼朱立倫紀念抗戰勝利暨臺灣光復八十週年赴國民革命忠烈祠致敬。（圖／記者周宸亘攝）

▲朱立倫出席紀念抗戰勝利暨臺灣光復八十週年赴國民革命忠烈祠致敬。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中共將在9月3日舉行抗戰勝利80週年大閱兵，陸委會不斷示警，呼籲國人勿配合參與，但傳出前總統馬英九、國民黨前主席洪秀柱等指標人物仍將赴中參加相關紀念活動。國民黨主席朱立倫今（1日）受訪表示，相關兩岸的訪問都一定要遵守政府通過的法律，在法律的規範之下，不用去禁止任何的個人，但是只要從事相關重要公職，一定要遵守相關法律。

陸委會指出，依兩岸條例第9條之3規定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與中國黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體所舉辦之慶典或活動。

朱立倫今日上午率領國民黨內人士，一同前往國民革命忠烈祠致敬，並紀念抗戰勝利暨台灣光復80週年。被問到國民黨在兩岸間會扮演什麼樣的積極角色？朱立倫說，大家要認清一個事實，抗戰是中華民國政府領導的，國民黨、蔣中正委員長領導的抗戰，中共有參與，但是領導的是國軍、國家，尤其是我們的政府，這是很清楚的歷史不容扭曲，相關兩岸的訪問都一定要遵守政府通過的法律，在法律的規範之下，不用去禁止任何的個人，但是只要從事相關重要公職，一定要遵守相關法律。

朱立倫指出，今年是抗戰勝利暨台灣光復80週年，對中華民國是非常具有歷史意義的日子，中華民國國軍浴血抗戰，一定要緬懷先烈，全國一起慶祝抗戰勝利、紀念這個偉大的日子，今日特別來忠烈祠向所有先烈致敬，尤其是抗戰期間犧牲奉獻的近300萬國軍將士表達最崇敬的敬意，他們捍衛中華民國、守護所有國人，這是我們要感念緬懷的，歷史不容扭曲、遺忘，一定要正確的面對歷史，全國上下尤其是中華民國政府、國家領導人一定要有這樣的基本態度，要共同來紀念抗戰勝利暨台灣光復80週年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「超夯APP」免費下載竟被扣6990元！　多人中招
屈中恆遭抵制！《寶島一村》大陸場全沒了　演員全打包回台
快訊／阿富汗強震250死！　塔利班政府大規模救援
《刀劍神域》手遊宣布結束營運
沒退位！柯建銘喊任期到明年2月　「黨團六長」今起登記
「琵琶」颱風本周可能生成　今起連4天水氣偏多
快訊／台股急殺340點！　失守2萬4
10隻倉鼠沖進馬桶！惡女抖音被洗版　身分起底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

傳中共93閱兵鎖定馬英九　朱立倫：兩岸訪問一定要守法律

談柯總召去留　王世堅：相信他不會依然故我、一意孤行

賴清德國安團隊注年輕新血　3位國安會副秘「平均年紀36.6歲」

沒退位！柯建銘喊任期到明年2月　「黨團六長」今起登記

一笑泯恩仇！柯建銘帶王義川到藍黨團遞橄欖枝　不違法違憲都可談　

推「代理人」參選國民黨主席？　朱立倫：盼眾望所歸的人來領導

「從沒想過要選舉」　李四川提韓國瑜、蔣萬安：已經第2個人騙我

爆「警察被下令放人越過拒馬就拔官」　陳昭姿：我講話我負責

稱不懼被賴清德對付　黃國昌嗆：民主進步可丟垃圾桶、劉世芳丟人

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

傳中共93閱兵鎖定馬英九　朱立倫：兩岸訪問一定要守法律

談柯總召去留　王世堅：相信他不會依然故我、一意孤行

賴清德國安團隊注年輕新血　3位國安會副秘「平均年紀36.6歲」

沒退位！柯建銘喊任期到明年2月　「黨團六長」今起登記

一笑泯恩仇！柯建銘帶王義川到藍黨團遞橄欖枝　不違法違憲都可談　

推「代理人」參選國民黨主席？　朱立倫：盼眾望所歸的人來領導

「從沒想過要選舉」　李四川提韓國瑜、蔣萬安：已經第2個人騙我

爆「警察被下令放人越過拒馬就拔官」　陳昭姿：我講話我負責

稱不懼被賴清德對付　黃國昌嗆：民主進步可丟垃圾桶、劉世芳丟人

台南濱南路魚塭驚現浮屍　消防打撈年約60男子明顯死亡

代言兒童保健品「維生素D3滴管破裂」　趙小僑發聲明：站同一陣線

雷姬Q10 Pro全能掃拖旗艦版免洗布　Tineco洗地機早鳥現省8900元

陳柏霖多重身分解鎖！直擊片場快問快答　完美呼應「超展開」

2台人「沖繩潛水」溺斃細節曝！　下水才10分鐘就失蹤

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

陸紙質鐵路車票10／1起走入歷史　由電子發票取代

台股漲多拉回！法人：類股輪動架構健康　降息創造資金行情空間

伊朗致命疏漏！高官秘密會議不帶手機　以色列1招發動空襲

被恐怖男友暴打30分鐘　女滿身是血「靠Siri報案」成功救命

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

政治熱門新聞

內政部辦民眾黨　黃國昌：放馬過來

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

民眾黨慘了！走讀爆衝突傷8警　內政部：蒐證完畢將移送北檢偵辦

健康亮紅燈！腰痛發燒胸痛　綠委急停行程

當面重批老友黃暐瀚！　羅智強揭「看到這幕很失望」：我覺得你變了

走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

快訊／總統府宣布：趙怡翔、李問任國安會副秘　鄭俊昇任府副秘

藥師林士峰急道歉！PO燦笑警照是AI合成

罷免吳思瑤連署書全銷毀　賴苡任：無比沉重

趙怡翔將轉任國安會副秘　甜美接班人劉品妡神似「學姊」

普發1萬　最快「這個月」拿到

沒退位！柯建銘喊任期到明年2月　「黨團六長」今起登記

稱不懼被賴清德對付　黃國昌嗆：民主進步可丟垃圾桶、劉世芳丟人

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

更多熱門

相關新聞

不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

行政院115年度中央政府總預算未編列攸關調高志願役加給的《軍人待遇條例》修正案預算，更將提起釋憲，引起基層反彈，更有自稱現役軍人的網友稱「被騙了要號召退伍」。對此，退役少將、桃園市議員于北辰日前表示，自己看到國民黨在講「把加薪3萬編出來」，但「官兵怎麼可以領違憲的薪水」，自己要說「為了錢當軍人的人不叫志願役，那叫傭兵，可以去歐洲，錢很多盡量去，想要賺錢去當傭兵，不要來國軍騙錢，真的不想幹就退伍，不要演了」。

推代理人參選國民黨主席？　朱立倫這樣說

推代理人參選國民黨主席？　朱立倫這樣說

李四川稱從沒想過選舉　提韓國瑜：已經第2個人騙我

李四川稱從沒想過選舉　提韓國瑜：已經第2個人騙我

昌想選新北　李四川：母雞是民眾黨會讓小雞緊張

昌想選新北　李四川：母雞是民眾黨會讓小雞緊張

當面重批老友黃暐瀚！　羅智強揭「看到這幕很失望」：我覺得你變了

當面重批老友黃暐瀚！　羅智強揭「看到這幕很失望」：我覺得你變了

關鍵字：

馬英九洪秀柱九三閱兵朱立倫國民黨中國中共

讀者迴響

熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

可能有新颱風　路徑估大迴轉

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

與那國島可見中央山脈　罕見照驚日網

內政部辦民眾黨　黃國昌：放馬過來

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面