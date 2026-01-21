屋內飄濃烈惡臭！桃園警破門見獨居翁赤裸倒地　急送醫搶救

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園中壢警分局中壢派出所日前晚間8時許接獲通報，指稱中壢區慈惠三街一處套房內有獨居的高齡長者多日未外出，且屋內散發濃烈惡臭，狀況疑似有異，因此通報警方到場協助。警方會同房東、家屬到場後，立即破門，果真發現70歲的楊翁倒臥在地，已經無法行動，且生命跡象十分微弱，立即協助送醫搶救，幸無生命危險。

▲桃園獨居老翁多日未外出，屋內飄出惡臭。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

警方初步了解，楊翁獨自一人居住在該處套房，鄰近住戶發現楊翁已經多日沒有外出，且戰在房間外就能聞到濃濃臭味，懷疑可能出事，因此通報警方協助。當天執行巡邏勤務的3名員警獲報後立即趕抵現場，站在門口就能聞到撲鼻惡臭，警方立即通知房東、家屬到場，在取得鑰匙後嘗試開門，家屬也在門口呼喚，屋內傳出楊翁微弱的回應聲。

警方打開門鎖後，發現門後栓有防盜鍊，且從門縫查看，楊翁疑似中風，倒臥在地無法動彈，且身上未著衣物、遍佈排泄物，情況相當危急，在經房東同意後，由警方撞斷門鍊破門而入，並與救護人員合力將楊翁搬運至一樓，送往天晟醫院救治，幸經治療後已無生命危險。

對此，家屬表示相當感謝。中壢警分局長林鼎泰指出，警察的工作不僅是維護治安，更重要的是守護民眾的生命、身體及財產安全。林鼎泰也提醒，近日氣溫明顯下降，獨居長者或身體狀況不佳者若發生突發疾病，往往難以及時求助，呼籲民眾多關心身邊獨居親友、鄰里，若發現異常情形可立即通報警方或相關單位，避免憾事發生。