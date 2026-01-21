　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屋內飄濃烈惡臭！桃園警破門見獨居翁赤裸倒地　急送醫搶救

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園中壢警分局中壢派出所日前晚間8時許接獲通報，指稱中壢區慈惠三街一處套房內有獨居的高齡長者多日未外出，且屋內散發濃烈惡臭，狀況疑似有異，因此通報警方到場協助。警方會同房東、家屬到場後，立即破門，果真發現70歲的楊翁倒臥在地，已經無法行動，且生命跡象十分微弱，立即協助送醫搶救，幸無生命危險。

▲▼桃園獨居老翁多日未外出，屋內飄出惡臭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園獨居老翁多日未外出，屋內飄出惡臭。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

警方初步了解，楊翁獨自一人居住在該處套房，鄰近住戶發現楊翁已經多日沒有外出，且戰在房間外就能聞到濃濃臭味，懷疑可能出事，因此通報警方協助。當天執行巡邏勤務的3名員警獲報後立即趕抵現場，站在門口就能聞到撲鼻惡臭，警方立即通知房東、家屬到場，在取得鑰匙後嘗試開門，家屬也在門口呼喚，屋內傳出楊翁微弱的回應聲。

警方打開門鎖後，發現門後栓有防盜鍊，且從門縫查看，楊翁疑似中風，倒臥在地無法動彈，且身上未著衣物、遍佈排泄物，情況相當危急，在經房東同意後，由警方撞斷門鍊破門而入，並與救護人員合力將楊翁搬運至一樓，送往天晟醫院救治，幸經治療後已無生命危險。

對此，家屬表示相當感謝。中壢警分局長林鼎泰指出，警察的工作不僅是維護治安，更重要的是守護民眾的生命、身體及財產安全。林鼎泰也提醒，近日氣溫明顯下降，獨居長者或身體狀況不佳者若發生突發疾病，往往難以及時求助，呼籲民眾多關心身邊獨居親友、鄰里，若發現異常情形可立即通報警方或相關單位，避免憾事發生。

▲▼桃園獨居老翁多日未外出，屋內飄出惡臭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園獨居老翁多日未外出，屋內飄出惡臭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園獨居老翁多日未外出，屋內飄出惡臭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國家警報響別嚇到！　3大電信測災防告警訊息
場景好眼熟！粉專示警「1990年代崩盤前兆」：有點害怕了
好市多「7大地雷清單」曝光！　前員工揭：退貨率高
21歲女被逼休學囚禁亡　曾向師長訴苦「愛學校不想回家」
黃金瘋了！飾金創新高　黃金存摺衝破5千大關
「一堆人在貸款買0050」　兩票吵翻：幾個月內一定會出事情

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／彰化瓦斯行突起火！堆滿空瓶烈焰沖天　緊急疏散民眾

台中阿伯開車撞路邊車側翻！又是酒駕惹禍　先送醫再法辦

金門民宅火警！消防6分鐘控制火勢　1住戶輕微嗆傷

正妹拔智齒「搞1.5小時還削骨」超崩潰　怒告牙醫求償20萬結局曝

快訊／高雄男垂釣跌落滯洪池摔斷腿　消防架繩索救援

21歲女被虎媽逼休學囚禁亡　曾向師長訴苦「愛學校不想回家」

女碩士詐欺假釋又出事！假教師證照應徵　台中石岡國中險上當

快訊／基隆南榮公墓濺血！2清潔員遭刺傷　1人左胸中刀吐血

快訊／泰山新北大道路口「水管爆裂」！馬路成汪洋　現場畫面曝光

快訊／台版柬埔寨奪3命　黑心律師收778萬扯「是費用」遭判2年半

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

快訊／彰化瓦斯行突起火！堆滿空瓶烈焰沖天　緊急疏散民眾

台中阿伯開車撞路邊車側翻！又是酒駕惹禍　先送醫再法辦

金門民宅火警！消防6分鐘控制火勢　1住戶輕微嗆傷

正妹拔智齒「搞1.5小時還削骨」超崩潰　怒告牙醫求償20萬結局曝

快訊／高雄男垂釣跌落滯洪池摔斷腿　消防架繩索救援

21歲女被虎媽逼休學囚禁亡　曾向師長訴苦「愛學校不想回家」

女碩士詐欺假釋又出事！假教師證照應徵　台中石岡國中險上當

快訊／基隆南榮公墓濺血！2清潔員遭刺傷　1人左胸中刀吐血

快訊／泰山新北大道路口「水管爆裂」！馬路成汪洋　現場畫面曝光

快訊／台版柬埔寨奪3命　黑心律師收778萬扯「是費用」遭判2年半

快訊／彰化瓦斯行突起火！堆滿空瓶烈焰沖天　緊急疏散民眾

快訊／民進黨正式提名高雄台南嘉縣候選人　賴清德、陳亭妃互動曝

主人離世不肯走！忠犬「守護遺體一整晚」　追靈車4公里感動全村

走出母喪…唐治平積極回歸演藝圈　突傳「身體出狀況」活動恐取消

長子婚禮「貝嫂當眾貼上去熱舞」氣哭媳婦！賓客超尷尬　兒怒：被羞辱

台中阿伯開車撞路邊車側翻！又是酒駕惹禍　先送醫再法辦

東電「柏崎刈羽核電廠」今晚重啟！　311福島核災後首例

吃硼砂減肥！　少女誤信YouTube影片「上吐下瀉」痛苦身亡

這場景好眼熟！粉專示警「1990年代崩盤前兆」：有點害怕了

莊凱勛兒女躲棉被偷哭！他認對家人愧疚「是流浪父親」　鏡頭前罕見哽咽　

【全家都去台北？】姐姐一說出口　米克斯當場心碎QQ

社會熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

快訊／泰山新北大道路口「水管爆裂」！馬路成汪洋

台南女名醫失蹤「破億保單」千萬金流曝光！　停止金援家人

啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1危險行為

獨／母女被騙1200萬走上絕路　車手判賠216萬

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

虎媽囚死女兒！　貓爸偷開門「掐熄生機」起訴

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」　法官一臉問號

全裸拷問6小時！女助男友凌虐前任下場曝

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

刀刀見骨！高大成揭「父母滿手傷」原因

領養虎斑貓被咬傷　2度摔地害內臟破裂亡

更多熱門

相關新聞

別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

勞保局最新統計顯示，截至1月16日，全台共有3家職業工會因積欠勞工保險及勞工職業災害保險費逾期未繳，遭列入黑名單。

「正光路警察宿舍」樣品屋開箱

「正光路警察宿舍」樣品屋開箱

千葉縣知事率團訪桃園　推動棒球馬拉松交流

千葉縣知事率團訪桃園　推動棒球馬拉松交流

「德意志」2026僅剩兩活棋！　凌濤：鄭麗君戰台北、卓榮泰拚桃園

「德意志」2026僅剩兩活棋！　凌濤：鄭麗君戰台北、卓榮泰拚桃園

桃園少年舞者邱凱思　勇闖北京古典舞國際決賽

桃園少年舞者邱凱思　勇闖北京古典舞國際決賽

關鍵字：

桃園獨居

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

玉兔老公招認「上過酒店點妹」月噴30萬

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面