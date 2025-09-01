「從沒想過要選舉」　李四川提韓國瑜、蔣萬安：已經第2個人騙我

▲台北市副市長李四川。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市副市長李四川日前鬆口表示，若2026年新北市長選舉需要承擔「不排斥」，台北市長蔣萬安隨後公開回應此事時，有別於以往在媒體前常哼唱江蕙的「甲你攬緊緊」來回應，這次卻「不唱歌」，而是讚李四川不管身處何地，總是「堅守崗位、全力以赴」。李四川接受網路節目專訪時開玩笑表示，自己當初只答應幫蔣一年，結果一年到了又說幫半年，「這已經是第二個人騙我了！」他說，從沒想過要選舉，是時任高雄市長韓國瑜要他幫忙半年。

李四川坦言，從來沒有想說會去選舉，當年立法院長韓國瑜任高雄市長時，要他幫忙半年，而蔣萬安當時一開始則是答應幫忙一年，現在已經多做一年多了，李四川笑說，自己都鼓勵蔣市長組年輕團隊去做事。

至於蔣萬安近日質疑中央擴大解釋一般性補助款「總額不變」，卻自115年度起，不再全額補助各縣市公私立學校電費，外界也有質疑北市府在新版財政收支劃分法將多分到400多億元的統籌分配款，應該自己負擔經費。李四川說明，中央給地方政府有3筆錢，一筆是財劃法的統籌分配款，一筆是一般補助款包括執行社會福利政策等，另外一種是計畫型補助款，如捷運建設之類。現在統籌分配款多了，中央把一般跟計畫性的補助款砍掉、歸零了，結果給地方的錢還是跟以前一模一樣。

李四川說，中央取消電費優惠的補助，其實地方要多負擔的不只學校的電費，還包括路燈、污水處理廠的電費，都多了好幾億；因此，蔣萬安才會認為說，統籌分配款多了，一般跟計畫型補助還是要一樣，才叫做增加。

李四川還提到，中央要把一般補助款改成申請制，過去是中央會直接說補助多少，確定後地方就知道要編多少錢；現在改成申請制，變成金額不確定，會造成地方政府編列預算時很大的困擾，中央有必要好好思考一下是否要用申請制的方式。