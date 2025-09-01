推「代理人」參選國民黨主席？　朱立倫：盼眾望所歸的人來領導

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席將於10月18日改選，領表登記時間延至9月15日至19日。被問到台中市長盧秀燕拒選黨主席，檯面上有志參選者卻「份量」不足，引發基層焦慮，是否會推代理人參選？國民黨主席朱立倫今（1日）受訪時表示，希望2028大家團結一致，在國民黨眾望所歸的人選帶領之下，最後能夠重返執政，這是最重要的目標。距領表登記的時間還有兩個禮拜，大家持續的努力，希望眾望所歸的人能來領導國民黨。

▲朱立倫出席紀念抗戰勝利暨臺灣光復八十週年赴國民革命忠烈祠致敬致敬活動。（圖／記者周宸亘攝）

朱立倫說，好不容易經過726、823，全黨團結一致，現在士氣大振，2026的挑戰在14個月之後即將來臨，接下來是2028，對於國民黨重返執政，這是非常關鍵的時刻，他一再呼籲全黨要團結一致，對於眾望所歸的人選，要全力支持，也希望2028大家團結一致，在國民黨眾望所歸的人選帶領之下，最後能夠重返執政，這是最重要的目標，也是他一再努力的，距領表登記的時間還有兩個禮拜，大家持續的努力，希望眾望所歸的人能來領導國民黨。

至於國民黨團總召傅崐萁將於明年1月卸任，是否修法讓他得以連任？朱立倫眉頭一皺表示，「從來沒聽過，沒有討論過，也沒有人提過。」

國民黨中常會8月27日通過將黨主席選舉領表、登記時間順延兩週，領表時間為9月15日至19日，檯面上已有7位人選表態競逐，包括國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍、彰化縣議長謝典林等人。