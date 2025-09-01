　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌聊汽油彈、傅崐萁噹老柯　藍幹部交接「朝野有說有笑」

▲民進黨黨團總召柯建銘(左)、民眾黨主席黃國昌(右)等人皆出席中國國民黨立法院黨團第11屆第4會期黨團幹部就職典禮，國民黨團總召傅崐萁(中)上前致意。（圖／記者李毓康攝）

▲柯建銘1日在國民黨團書記長交接典禮上主動向黃國昌握手致意，傅崐萁見狀神情愉悅。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團今（1日）舉辦典禮交接書記長，國民黨團總召傅崐萁與受邀的民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召黃國昌有說有笑，黃向柯談《集遊法》話題時還說，「以前民進黨是丟汽油彈」。面對典禮中，藍委們數次提到大罷免，柯建銘會中表示，今天來這裡，一進來跟各位有說有笑，雖明知山有虎，偏向虎山行，在這講成功失敗都很難聽，都過去了，要走進新境界。

國民黨立法院黨團1日上午10時舉辦「第11屆第4會期黨團幹部就職典禮」，原首席府書記長羅智強升任書記長，職缺由副書記長林沛祥接任；除黃國昌、柯建銘外，民進黨立委王義川、民眾黨立法院黨團副總召張啓楷、幹事長陳昭姿也出席。柯建銘走進活動會場，主動跟傅崐萁握手並開始聊天；幾分鐘後黃國昌現身，當柯看到傅跟黃握手後，也主動伸出手跟黃握手。

黃國昌跟傅崐萁、柯建銘站一起時，黃打趣向傅表示，「恭喜，恭喜，你有要卸任總召嗎？」傅笑回，「你要卸任主席嗎？」黃也跟柯建銘寒暄時提到，「我集遊法又不是第一次」，「唉唷，拜託，你要笑死人」，太陽花直接衝進來，跟你們民進黨以前怎麼比啊，對不對？以前民進黨是丟汽油彈，而且去年你們綠委鍾佳濱用油壓剪，「我都沒看到劉世芳出來講半句話，我昨天是徒手，連手套都沒穿，這麼溫和對不對」。

會議開始，傅崐萁致詞說，8月29日終於完成最長會期，所有國會議員都能克盡職守，完成非常多國家重大法案，包括面對美關稅挑戰，通過5700億元對產業振興及國家韌性相關法案，其中包含普發1萬元、600億元丹娜絲災後預算，讓南台灣鄉親盡速回復原有生活跟重建家園，以及讓行政院剋扣地方縣市636億元一般性補助款透過追加預算全數發回，特別感謝所有各黨委員克盡職守。

傅崐萁說，這次會期是朝野最為激烈的會期，世界民主史上，唯一發生民主國家對在野黨無差別大罷免，國會議員面對空前嚴峻挑戰，這氛圍當中，國民黨團能浴火重生，不只經過726，也在823後劫後餘生，這會期非常辛勞的黨團幹部為台灣民主、社會進程貢獻卓著，所以今天書記長交接典禮，希望大家再次為王鴻薇熱烈掌聲。

當介紹羅智強榮升書記長時，傅崐萁表示，聽說羅要擴大服務層面，要進行「轉大人」成年禮，現在從陸戰部隊要晉升到雲端，也給羅掌聲。對於林沛祥接任首席副書記長，傅崐萁指出，林這會期初體驗，享受什麼叫震撼教育，尤其在柯建銘帶領之下，如狼似虎的民進黨團，「這不得了啊」，這不是野戰部隊、裝甲部隊，這都是核彈部隊；傅更說，看起來柯總召八字很重，應該「未來還會給我們很多的突襲跟震撼教育」，希望林能坐穩，不要跌倒。柯建銘聽完後給予掌聲。

傅崐萁介紹柯建銘與會時則調侃，「柯總召讓我們長知識」，原來民主國家也可以這樣玩，百寶箱裡還有很多法術，「尤其這兩天我們看到不只賦予頑抗」，真的讓他們知道什麼叫道高一尺，魔高一丈，熱烈掌聲歡迎柯建銘。

接著，傅崐萁邀請柯建銘發言時又表示，柯建銘是一代真男人、真性情，雖有張牙舞爪時候，但也有溫馨一面。柯建銘則說，今天來這裡，一進來跟各位有說有笑，「包括國昌委員我們也一起聊」。

柯建銘表示，他跟王義川是來遞橄欖枝，雖明知山有虎，偏向虎山行，兩軍交戰，不斬來使，共同方向是一致，大罷免不管成功失敗，在這講成功失敗都很難聽，都過去了，要走進新境界，就是大家理性務實對待國會事項，共同追求國家進步跟發展，這是共同目的。柯建銘也表示，在這只能講，「只要不要違法違憲都可以談好不好，傅總召講說什麼叫違法違憲？我們各自定義啦好不好」。傅崐萁則笑說，「各自表述啦」

另外，卸任書記長的王鴻薇發言時也特別說，感謝民進黨團，包含上次交接，跟這次交接，柯建銘都有來參加，「我們的高花好漂亮，我記得我上任時候送來的是連署書」。王也說，她想這會期應該會有好的開始，也要特別謝謝民眾黨、黃國昌、張啓楷、陳昭姿，雖很多法案不進相同，但以監督、制衡角色為最高目標，感謝大家今天讓她安全下莊。

