　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院新會期報到！郭國文又搶頭香喊「要比在野認真」　林沛祥第二

▲▼立法院新會期報到，立委郭國文拔得頭籌。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院新會期報到，民進黨立委郭國文拔得頭籌。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

立法院新會期今（1日）上午8時開始報到，與上會期相同，由民進黨立委郭國文搶頭香，第二名則依舊是國民黨立委林沛祥。郭國文表示，他就是按照原來參與委員會時間來立法院而已，並沒有特別提早。

立法院今（1日）、明（2日）上午8時在群賢樓1樓101會議室辦理第11屆第4會期立法委員集中報到作業。與上會期相同，由民進黨立委郭國文搶頭香，第二名則依舊是國民黨立委林沛祥，其次則依序是鍾佳濱、陳永康、林德福、蘇巧慧等，都在8點前陸續抵達要報到，至於民眾黨立委們，截至發稿前都尚未報到。

郭國文受訪表示，「我今天又搶到頭香」，如同第一次有點意外，既然第一次已經搶到了，就繼續下去，他是按照原來參與委員會時間來到立法院而已，並沒有特別提早。

郭國文提到，目前為止，民進黨雖然是執政黨，在立法院卻是在野，因此秉持在野精神面對整個執政困境，雖然是執政黨，但要比在野黨更認真，所以用這樣搶頭香的心情來立法院報到。

此外，針對是否有意擔任新會期黨團幹部？郭國文表示，基本上他在黨團已經擔任過4會期幹部了，包括副幹事長、副書記長等，黨團運作確實非常重要，這次他之所以沒有參與原因，是他還兼任地方黨部主委，因此時間配置上盡可能以立委時間為主，不要過度排擠，「時間配置上有我自己考量」。

▲▼立法院新會期報到，立委郭國文拔得頭籌，第二名依序為林沛祥以及鍾佳濱。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院新會期報到，立委郭國文、林沛祥等人接續報到。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 立法院新會期報到，立委林沛祥完成報到。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院新會期報到，立委陳永康、林德福、蘇巧慧陸續抵達報到會場。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2台灣人沖繩死亡　身分背景曝
當面重批黃暐瀚！　羅智強：覺得你變了
台鐵招募42人　薪資上看59K
16歲少女遭撞飛ICU搶命！　他喊：視力不好
快訊／江蕙概念股飆天價！
7-11連3天咖啡「買7送7」！　超商優惠一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

稱不懼被賴清德對付　黃國昌嗆：民主進步可丟垃圾桶、劉世芳丟人

《刀劍神域》手遊結束營運　經一年超長維修...重啟9個月就倒

黃國昌想選新北市長　李四川：若母雞是民眾黨、小雞會緊張

當面重批老友黃暐瀚！　羅智強揭「看到這幕很失望」：我覺得你變了

張惇涵上任政院秘書長：扮「控球後衛」　精準傳球到得分有利位置

綠諷連震怒都懶！是否譴責黃國昌「勒警」？　蔣萬安沉默不回應

快訊／總統府宣布：趙怡翔、李問任國安會副秘　鄭俊昇任府副秘

立院新會期報到！郭國文又搶頭香喊「要比在野認真」　林沛祥第二

立院新會期藍擬推「李四川條款」　蘇巧慧：不因人設事會更好

傳藍黨團擬新會期推「李四川條款」　林沛祥：等開黨團大會討論

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

稱不懼被賴清德對付　黃國昌嗆：民主進步可丟垃圾桶、劉世芳丟人

《刀劍神域》手遊結束營運　經一年超長維修...重啟9個月就倒

黃國昌想選新北市長　李四川：若母雞是民眾黨、小雞會緊張

當面重批老友黃暐瀚！　羅智強揭「看到這幕很失望」：我覺得你變了

張惇涵上任政院秘書長：扮「控球後衛」　精準傳球到得分有利位置

綠諷連震怒都懶！是否譴責黃國昌「勒警」？　蔣萬安沉默不回應

快訊／總統府宣布：趙怡翔、李問任國安會副秘　鄭俊昇任府副秘

立院新會期報到！郭國文又搶頭香喊「要比在野認真」　林沛祥第二

立院新會期藍擬推「李四川條款」　蘇巧慧：不因人設事會更好

傳藍黨團擬新會期推「李四川條款」　林沛祥：等開黨團大會討論

國道驚見神力女超人！女駕駛內線車道徒手推故障賓士　誇張畫面曝

稱不懼被賴清德對付　黃國昌嗆：民主進步可丟垃圾桶、劉世芳丟人

《小甜甜》25年禁播內幕！「2作者反目成仇」百億周邊惹禍　遭永久封印

iPhone 17 Pro透明保護殼流出　三大設計變化曝光

夜歸驚魂！基隆落單女學生遭兩度勾頸　惡男辯「開玩笑」下場曝

微星開學季優惠開跑！精選3神機全方位迎戰　買就抽「電競掌機」早鳥限時再加碼送666

《刀劍神域》手遊結束營運　經一年超長維修...重啟9個月就倒

米奇對決！翻滾互咬「騰空飛撲」　44秒激戰片瘋傳

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔！真兇其實是她 當場開罰25萬

「孔子75代孫」涉詐！26協會浮報政府補助款721萬　8人起訴

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

政治熱門新聞

內政部辦民眾黨　黃國昌：放馬過來

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

民眾黨慘了！走讀爆衝突傷8警　內政部：蒐證完畢將移送北檢偵辦

健康亮紅燈！腰痛發燒胸痛　綠委急停行程

走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

快訊／總統府宣布：趙怡翔、李問任國安會副秘　鄭俊昇任府副秘

藥師林士峰急道歉！PO燦笑警照是AI合成

罷免吳思瑤連署書全銷毀　賴苡任：無比沉重

當面重批老友黃暐瀚！　羅智強揭「看到這幕很失望」：我覺得你變了

趙怡翔將轉任國安會副秘　甜美接班人劉品妡神似「學姊」

普發1萬　最快「這個月」拿到

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

曹興誠：中共在台進行「木馬屠城」　藍綠內部都被大量滲透

傳藍黨團擬新會期推「李四川條款」　林沛祥：等開黨團大會討論

更多熱門

相關新聞

傳藍黨團擬新會期推「李四川條款」　林沛祥：等開黨團大會討論

傳藍黨團擬新會期推「李四川條款」　林沛祥：等開黨團大會討論

國民黨傳立法院新會期優先法案中推《地制法》修法，明定直轄市皆設3位副市長，被視為「李四川條款」，引發綠營質疑。對此，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥今（1日）表示，現在《地制法》是否為優先法案，一切等到黨團大會開啟後充分討論，假設要修任何法案，版本的整合是重中之重，並來跟友黨版本做協調，這才是重要地方。

藍擬推「李四川條款」　他批政治選舉考量

藍擬推「李四川條款」　他批政治選舉考量

「一定修正不合理年改」　羅智強選藍主席射3箭：捍衛軍公教警消　

「一定修正不合理年改」　羅智強選藍主席射3箭：捍衛軍公教警消　

美參院軍委會主席維克訪立法院　徐巧芯曬早餐會合照

美參院軍委會主席維克訪立法院　徐巧芯曬早餐會合照

普發1萬　最快「這個月」拿到

普發1萬　最快「這個月」拿到

關鍵字：

立法院新會期郭國文林沛祥

讀者迴響

熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

可能有新颱風　路徑估大迴轉

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

與那國島可見中央山脈　罕見照驚日網

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

內政部辦民眾黨　黃國昌：放馬過來

有婦幼停車證「少做1動作」收600元罰單

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面