立院新會期報到！郭國文又搶頭香喊「要比在野認真」　林沛祥第二

▲立法院新會期報到，民進黨立委郭國文拔得頭籌。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

立法院新會期今（1日）上午8時開始報到，與上會期相同，由民進黨立委郭國文搶頭香，第二名則依舊是國民黨立委林沛祥。郭國文表示，他就是按照原來參與委員會時間來立法院而已，並沒有特別提早。

立法院今（1日）、明（2日）上午8時在群賢樓1樓101會議室辦理第11屆第4會期立法委員集中報到作業。與上會期相同，由民進黨立委郭國文搶頭香，第二名則依舊是國民黨立委林沛祥，其次則依序是鍾佳濱、陳永康、林德福、蘇巧慧等，都在8點前陸續抵達要報到，至於民眾黨立委們，截至發稿前都尚未報到。

郭國文受訪表示，「我今天又搶到頭香」，如同第一次有點意外，既然第一次已經搶到了，就繼續下去，他是按照原來參與委員會時間來到立法院而已，並沒有特別提早。

郭國文提到，目前為止，民進黨雖然是執政黨，在立法院卻是在野，因此秉持在野精神面對整個執政困境，雖然是執政黨，但要比在野黨更認真，所以用這樣搶頭香的心情來立法院報到。

此外，針對是否有意擔任新會期黨團幹部？郭國文表示，基本上他在黨團已經擔任過4會期幹部了，包括副幹事長、副書記長等，黨團運作確實非常重要，這次他之所以沒有參與原因，是他還兼任地方黨部主委，因此時間配置上盡可能以立委時間為主，不要過度排擠，「時間配置上有我自己考量」。