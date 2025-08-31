藍擬推「李四川條款」！綠委批政治選舉考量　籲聚焦關稅衝擊

▲民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

立法院第11屆第3會期剛結束，9月1日將迎來新會期，針對國民黨擬推《地方制度法》修法，明定直轄市首長皆設3位副市長，被視為「李四川條款」，和軍公教年改，以及民眾黨的公投綁大選等。民進黨立委林俊憲今（31日）直言，這些都是高度政治且選舉思考，難道國民黨忘記過去公投綁大選造成時任台北市長候選人丁守中敗選的慘痛教訓？民進黨應有別於藍白，推出民生優先法案，尤其因應關稅衝擊、民眾貸款困難等，民進黨要改革。

林俊憲表示，藍白口口聲聲說「民生優先」，但他們下會期優先法案通通都是高度政治。如國民黨要通過「李四川條款」，一堆藍委提案要增加各縣市副市長或副縣長名額，這絕對是政治考量，因為現在國民黨執政縣市較多；且李四川要選新北市長，擔心台北市因人口流失少1席副市長，所以要優先保護李四川，維持台北市3席副市長名額不變，這就是高度政治、百分之百政治，而且是選舉思考。

林俊憲說，民眾黨則是要公投綁大選，不要忘記公投綁大選造成的最大混亂，就是時任台北市長柯文哲競選連任時，「你還在投公投，但投票所內已經在開票」，此亂象當時也被認定是國民黨台北市長候選人丁守中為什麼慘敗，現在國民黨還要支持民眾黨？忘記當年自己慘痛的教訓？

林俊憲認為，這證明公投綁大選確實會造成混亂，不分政黨都不應該讓此情形再發生，可惜現在政治優先、政治掛帥、選舉優先考量，黃國昌又要提公投綁大選，而國民黨又要支持，所謂民生優先根本就是藍白兩黨在胡說八道，所謂優先法案通通是政治。

林俊憲指出，尤其國民黨還要恢復軍公教年金，但當初最早提年金改革的是前總統馬英九，當時馬英九曾說，「年金不改革，國家一定破產」，現在國民黨又要把國家拉回破產的道路。民進黨好不容易承受壓力做年改，國民黨又要走回頭路，難道馬英九當年講的，現在國民黨又要自打嘴巴？難道國民黨因為現在是民進黨執政就不管國家財政？這實在非常選票考量、高度政治。

林俊憲認為，民進黨應有別於藍白兩黨，提出民生優先法案，尤其未來是否衝擊關稅，及金融上造成民眾貸款困難等，民進黨要改革。