立院三讀特別條例修正案！普發1萬最快這個月拿到　可能有5方法領取

▲立院三讀特別條例修正案，普發1萬最快這個月拿到。（圖／記者劉維榛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院29日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正案」，預算上限從5450億元改為5700億元，並確立了普發現金的法源依據。行政院依法在條例公布後的1個月內就必須啟動發放作業，若行政院9月就送交特別預算案給立法院審理，預計最快10月民眾就能領到現金。

立法院原三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」匡列5450億元，但行政院本月又提出修正草案，將經費上限調高至5900億元，新增的450億元，除200億元用於產業支持之外，還有200億元用於強化電力系統，另外加碼40億元照顧弱勢，並增加10億元普發現金作業費。

不過朝野協商的過程中，國民黨立法院黨團認為，台電已編列「強化電網韌性建設計畫」，不應該再增加電力系統200億元，協商後決定刪除該筆預算。立法院29日通過條例後，行政院應該在特別條例生效後的1個月內，依此特別條例所編列的特別預算案，並送交立法院審議。民進黨立委吳思瑤表示，行政院如果9月就送交預算案，立法院開議後立刻進行審議，民眾預計最快10月就能領到現金。

至於領取方式，目前尚未公布任何細節，但若參考2023年普發6000元的經驗，可能得領取方式包含「線上登記入帳」、「ATM領現金」、「郵局臨櫃辦理」、「已是年金、津貼領取者，政府直接匯入帳戶」、「偏鄉地區或無銀行帳戶者，由派出所或地方單位造冊後協助發放」。