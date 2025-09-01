　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳藍黨團擬新會期推「李四川條款」　林沛祥：等開黨團大會討論

▲立法院新會期報到，立委林沛祥受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院新會期1日辦理報到，立委林沛祥受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨傳立法院新會期優先法案中推《地制法》修法，明定直轄市皆設3位副市長，被視為「李四川條款」，引發綠營質疑。對此，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥今（1日）表示，現在《地制法》是否為優先法案，一切等到黨團大會開啟後充分討論，假設要修任何法案，版本的整合是重中之重，並來跟友黨版本做協調，這才是重要地方。

立法院1日上午8時開始辦理第11屆第4會期委員報到，民進黨立委郭國文、國民黨立委林沛祥、民進黨立委鍾佳濱、國民黨立委陳永康、林德福、民進黨立委蘇巧慧依序抵達現場。

林沛祥受訪表示，他延續第3會期第2名報到，主要是因為基隆早上6時半或45分可能會開始塞車，「塞車是蠻討人厭、很讓人困擾的事情」，所以他就早點來。林說，他在這會期一方面是留在教育文化委員會，一方面是擔任首席副書記長，協助書記長、總召，來跟黨團盡快凝聚共識，未來跟友黨協調，共同提出對中華民國有利法案、對民生有利的案子，來去改善目前現況。

對於這會期著重哪些法案哪些？林沛祥指出，目前不少好朋友已經在提說，或許國民黨有些優先法案，包括公投綁大選或一般性補助款訂法也好，但老實說，他個人想法是還未正式開黨團大會決定未來走向，所以在沒有正式版本前，現在決定哪些是優先法案會比較倉促武斷一點，他認為一切等到黨團大會開啟後，好幾個立法院兄弟姊妹凝聚共識，版本完整後再跟友黨協調，再來跟國人報到比較妥當。

傳國民黨本會期優先法案中擬推《地制法》修法，明定直轄市皆設3位副市長，被視為「李四川條款」，民進黨立委林俊憲質疑，一堆藍委提案要增加各縣市副市長或副縣長名額，這絕對是政治考量，其中因為台北市副市長李四川要選新北市長，擔心台北市因人口流失少1席副市長，所以要優先保護李。

林沛祥說，這其實他目前並不是完全清楚，現在《地制法》是否為優先法案，一切等到黨團大會開啟後，會充分討論、好好討論，假設要修任何法案，版本的整合是重中之重，如何在版本之間，國民黨提出的需求好好被列出來，再來跟友黨版本做協調，這才是重要地方，他誠惶誠恐，盡心而為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／愛河驚見年輕女屍！　全身大面積刺青
楊枝甘露「加小芋圓」她喝了大過敏　萬波緊急道歉
快訊／2台人沖繩死亡
與那國島「肉眼見中央山脈」罕見美照　日網驚：台灣比想像大
快訊／AAA最後一波名單「林俊傑來了」　41組大咖高雄見
今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立院新會期今報到！郭國文又搶頭香　林沛祥第二「民眾黨還沒來」

立院新會期藍擬推「李四川條款」　蘇巧慧：不因人設事會更好

傳藍黨團擬新會期推「李四川條款」　林沛祥：等開黨團大會討論

內政部出手要辦民眾黨　黃國昌3張「賴蔡比較圖」回應：放馬過來

健康亮紅燈！腰痛發燒胸痛影響呼吸　綠委病床掛點滴急停行程2天

趙怡翔將轉任國安會副秘　甜美接班人劉品妡神似「學姊」

民眾黨慘了！走讀爆衝突傷8警　內政部：蒐證完畢將移送北檢偵辦

才嗆「只有青鳥會信」護航黃國昌！林士峰道歉：燦笑警照是AI

中元普渡結合動物祈福　木柵集應廟捐萬斤白米、百斤罐頭飼料

肯定趙怡翔、李問　綠委：若入國安會代表賴政府年輕化

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【遮住臉原地不動】老師生動教學遇到塵爆該怎麼辦

立院新會期今報到！郭國文又搶頭香　林沛祥第二「民眾黨還沒來」

立院新會期藍擬推「李四川條款」　蘇巧慧：不因人設事會更好

傳藍黨團擬新會期推「李四川條款」　林沛祥：等開黨團大會討論

內政部出手要辦民眾黨　黃國昌3張「賴蔡比較圖」回應：放馬過來

健康亮紅燈！腰痛發燒胸痛影響呼吸　綠委病床掛點滴急停行程2天

趙怡翔將轉任國安會副秘　甜美接班人劉品妡神似「學姊」

民眾黨慘了！走讀爆衝突傷8警　內政部：蒐證完畢將移送北檢偵辦

才嗆「只有青鳥會信」護航黃國昌！林士峰道歉：燦笑警照是AI

中元普渡結合動物祈福　木柵集應廟捐萬斤白米、百斤罐頭飼料

肯定趙怡翔、李問　綠委：若入國安會代表賴政府年輕化

LEXUS預告「10月新車有大驚喜」！全新大作慶祝品牌20週年

快訊／台積電跌10元至1150　台股開盤下跌90點

立院新會期今報到！郭國文又搶頭香　林沛祥第二「民眾黨還沒來」

關稅底牌揭曉！全球經貿大洗牌　保德信投信：美股成長股仍是投資關鍵

快訊／高雄愛河驚見年輕女屍！全身大面積刺青　身分及死因待查

立院新會期藍擬推「李四川條款」　蘇巧慧：不因人設事會更好

傳藍黨團擬新會期推「李四川條款」　林沛祥：等開黨團大會討論

未成年屁孩無照開大貨車撞死女騎士　截肢父頂罪遭判又反悔自首

2台人「沖繩潛水」喪命！　魂斷30公尺深海洞窟

霍建華「霸道親吻」林心如閃爆！低調看江蕙演唱會…被大螢幕捕捉

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

政治熱門新聞

內政部辦民眾黨　黃國昌：放馬過來

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

民眾黨慘了！走讀爆衝突傷8警　內政部：蒐證完畢將移送北檢偵辦

健康亮紅燈！腰痛發燒胸痛　綠委急停行程

走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

罷免吳思瑤連署書全銷毀　賴苡任：無比沉重

藥師林士峰急道歉！PO燦笑警照是AI合成

趙怡翔將轉任國安會副秘　甜美接班人劉品妡神似「學姊」

普發1萬　最快「這個月」拿到

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

曹興誠：中共在台進行「木馬屠城」　藍綠內部都被大量滲透

幕後／中國93閱兵預算＋經損約1540億　展示3大武力一次看

賴清德3大政策幫年輕人減輕生活負擔　免學費、補住宿、補通勤

公館圓環拆除與機器狗同家？　北市府打臉了

更多熱門

相關新聞

藍擬推「李四川條款」　蘇巧慧：不因人設事會更好

藍擬推「李四川條款」　蘇巧慧：不因人設事會更好

立法院今（1日）迎來第11屆第4會期，針對國民黨擬推《地方制度法》修法，明定直轄市首長皆設3位副市長，被視為「李四川條款」，同樣有意參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧表示，應深思熟慮後才來修法，且《地方制度法》確實重要，但如果不是為了個人，會更好。

不贊成郝龍斌選國民黨主席　游淑慧曝心境

不贊成郝龍斌選國民黨主席　游淑慧曝心境

「一定修正不合理年改」　羅智強選藍主席射3箭：捍衛軍公教警消　

「一定修正不合理年改」　羅智強選藍主席射3箭：捍衛軍公教警消　

國防經費攀升　難解軍隊「內部隱憂」

國防經費攀升　難解軍隊「內部隱憂」

翁曉玲駁「全面禁止」國家公園設光電　她揭：沒有表面上那麼簡單

翁曉玲駁「全面禁止」國家公園設光電　她揭：沒有表面上那麼簡單

關鍵字：

林沛祥國民黨李四川條款地制法優先法案

讀者迴響

熱門新聞

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

可能有新颱風　路徑估大迴轉

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

2台人「沖繩潛水」喪命！

有婦幼停車證「少做1動作」收600元罰單

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

與那國島可見中央山脈　罕見照驚日網

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

內政部辦民眾黨　黃國昌：放馬過來

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面