傳藍黨團擬新會期推「李四川條款」　林沛祥：等開黨團大會討論

▲立法院新會期1日辦理報到，立委林沛祥受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨傳立法院新會期優先法案中推《地制法》修法，明定直轄市皆設3位副市長，被視為「李四川條款」，引發綠營質疑。對此，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥今（1日）表示，現在《地制法》是否為優先法案，一切等到黨團大會開啟後充分討論，假設要修任何法案，版本的整合是重中之重，並來跟友黨版本做協調，這才是重要地方。

立法院1日上午8時開始辦理第11屆第4會期委員報到，民進黨立委郭國文、國民黨立委林沛祥、民進黨立委鍾佳濱、國民黨立委陳永康、林德福、民進黨立委蘇巧慧依序抵達現場。

林沛祥受訪表示，他延續第3會期第2名報到，主要是因為基隆早上6時半或45分可能會開始塞車，「塞車是蠻討人厭、很讓人困擾的事情」，所以他就早點來。林說，他在這會期一方面是留在教育文化委員會，一方面是擔任首席副書記長，協助書記長、總召，來跟黨團盡快凝聚共識，未來跟友黨協調，共同提出對中華民國有利法案、對民生有利的案子，來去改善目前現況。

對於這會期著重哪些法案哪些？林沛祥指出，目前不少好朋友已經在提說，或許國民黨有些優先法案，包括公投綁大選或一般性補助款訂法也好，但老實說，他個人想法是還未正式開黨團大會決定未來走向，所以在沒有正式版本前，現在決定哪些是優先法案會比較倉促武斷一點，他認為一切等到黨團大會開啟後，好幾個立法院兄弟姊妹凝聚共識，版本完整後再跟友黨協調，再來跟國人報到比較妥當。

傳國民黨本會期優先法案中擬推《地制法》修法，明定直轄市皆設3位副市長，被視為「李四川條款」，民進黨立委林俊憲質疑，一堆藍委提案要增加各縣市副市長或副縣長名額，這絕對是政治考量，其中因為台北市副市長李四川要選新北市長，擔心台北市因人口流失少1席副市長，所以要優先保護李。

林沛祥說，這其實他目前並不是完全清楚，現在《地制法》是否為優先法案，一切等到黨團大會開啟後，會充分討論、好好討論，假設要修任何法案，版本的整合是重中之重，如何在版本之間，國民黨提出的需求好好被列出來，再來跟友黨版本做協調，這才是重要地方，他誠惶誠恐，盡心而為。